Resterende Blokkers houden moed erin: 'Kijk zelfs naar nieuwe winkel'

"Mensen hebben toch pannen en strijkplanken nodig." Blokker-franchisenemer Ronald Mol uit Roosendaal is positief gestemd over de toekomst van zijn winkel. Begin dit jaar sloten alle Blokkers, behalve 41 van de 46 filialen van franchisenemers: zelfstandige ondernemers die de formule van de huishoudketen gebruiken. Ze bundelen nu de krachten.

"Ik kijk zelfs naar plekken voor een nieuwe winkel," zegt Mol tegen de NOS. "Aan stellingen kun je nu makkelijk komen. Voor weinig kun je nu een nieuwe winkel inrichten. Het hoeft niet per se in het hetzelfde pand van een oude Blokker."

Eigen koers

Sinds de ondergang van de huishoudketen moeten de franchisenemers veel meer zelf regelen. Van de 46 filialen worden er 41 voortgezet. Ze leggen zelf contact met vertrouwde leveranciers als Brabantia, Mepal en Leifheit. Ook moest er een nieuw kassasysteem komen na de sluiting van ruim 400 overige Blokkers.

Inmiddels zijn de krachten gebundeld onder aanvoering van Carlo Thijssen, franchisenemer in Made. "Er komt werk bij waar veel ondernemers nog geen ervaring mee hebben. Daarnaast overleggen we over het aanbod in de winkels. We moeten natuurlijk wel een beetje eenvormig blijven." Thijssen zegt dat tientallen geïnteresseerden zich hebben gemeld als nieuwe franchisenemer.

De nieuwe aanpak geeft de ondernemers zelfvertrouwen, Het gaat steeds meer in de richting van een soft franchise formule. Daarbij gebruiken de ondernemers de merknaam van een keten, maar hebben ze meer te zeggen over inkoop, voorraad en marketing dan bij normale franchise.

"Doorgaans kan een franchisenemer voor zo'n 30 procent zelf bepalen wat er in winkel ligt," legt retaildeskundige Rupert Parker Brady uit. Meer autonomie voor de franchisehouders is een interessant idee, maar Brady vraagt zich af voor hoelang dat is. "Wat daarvan overblijft, hangt af van de nieuwe eigenaar. Die gaat misschien toch weer nieuwe eisen stellen aan de franchisehouders."

Zeecontainers

Wat helpt, is dat de winkeliers weer kunnen beschikken over huishoudelijke spullen van het huismerk. Retailopkoper Eric Kooistra legde namelijk de hand op 206 zeecontainers met huismerkartikelen die nog in de Rotterdamse haven of op zee lagen. Volgens de Friese Kooistra gaat het om spullen uit "het Verre Oosten", huishoudelijke apparaten waar een Blokker-doos omheen zit.

De overgebleven winkeliers hebben nu een deal met Kooistra. Zij kunnen bij hem de voorraad inkopen vanuit zijn opslag. Goed nieuws, zegt franchisenemer Thijssen. "Het distributiecentrum in Geldermalsen is in principe leegverkocht. Nu kunnen we de komende tijd toch aan huismerk komen."

Kooistra is onder de indruk van de franchisenemers: "Normaal gesproken zijn het niet de franchisenemers die een krabbel onder zo'n contract zetten, maar ze hebben het goed opgepakt. Ook is afgesproken dat winkels die straks nog geopend worden, kunnen meeprofiteren van de voorraad.

Neef aan het roer

De zelfredzaamheid van de resterende Blokkers roept de vraag op wat de rol wordt van de nieuwe eigenaar van Blokker. Eind december maakte de curator bekend dat de Blokker-formule is verkocht, Roland Palmer is de nieuwe eigenaar.

Palmer stond zelf tussen 2011 en 2015 aan het roer van de huishoudketen en is een neef van Jaap Blokker, die in de vorige eeuw het concern groot maakte. Met hoeveel winkels en in welk tijdsbestek Palmer Blokker wil laten groeien is niet bekend.

"Dat kan zo maar nog een half jaar duren," zegt retaildeskundige Brady, "De nieuwe eigenaar moet met al die verhuurders praten, ze zullen de webwinkel weer goed werkend moeten krijgen en het merk moet weer worden neergezet."

Concrete afspraken maken

Ook de franchisenemers hebben contact met het team met Palmer. Voorlopig kunnen ze de naam Blokker blijven gebruiken, maar er moeten nog concrete afspraken gemaakt worden over de huur van de merknaam. De franchisenemers denken dat de nieuwe Blokker-eigenaar met veel interesse zal kijken naar hun aanpak.

Toch moet er ook voor de franchisenemers snel duidelijkheid komen over het aantal Blokkers, zegt Brady. "Groeien is geen keuze. Het moet. Anders kun je te weinig van schaalvoordelen profiteren. Dat maakt je ook interessant voor de vaste leveranciers. Anders zoeken ze een andere formule."

Dat beaamt Carlo Thijssen van de franchisevereniging. "Om mee te kunnen doen heb je in totaal toch wel zo'n 80 winkels nodig."

