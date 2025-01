Beveiliger van NS op zijn neus geslagen op station

Een beveiligingsmedewerker van de Nederlandse Spoorwegen is zaterdagmiddag op station Tilburg mishandeld. Dat meldt de politie. De beveiliger werd in zijn gezicht geslagen. Een man van 34 jaar uit Boxtel is aangehouden.

Volgens de politie viel de man mensen lastig op het station. De NS-beveiliger sprak hem daarop aan. Vervolgens gaf de verdachte hem 'al vrij snel een forse klap op zijn neus', zegt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De 34-jarige verdachte is door een omstander en de beveiliger zelf in bedwang gehouden en is vervolgens aangehouden door de politie. Hij heeft de nacht doorgebracht op het politiebureau en is vandaag verhoord. Voor mishandeling van personen met een publieke taak kan het OM een zwaardere straf eisen. NS-beveiligers vallen daar ook onder.