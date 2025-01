VVD wil advocaten in EBI begrenzen: maximaal twee cliënten

Advocaten mogen nog maar maximaal twee gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught bijstaan als het aan de VVD ligt. Dat is te lezen in De Telegraaf. Zo moet het in de toekomst lastiger worden voor criminelen om boodschappen via advocaten door te geven aan elkaar of aan de buitenwereld.

Kamerlid Ulysse Ellian legt in de krant uit dat er al langere tijd grote zorgen zijn over advocaten die worden gebruikt om boodschappen naar buiten te brengen of tussen criminelen te verspreiden. De VVD'er dient dinsdag een plan in om het aantal contacten van advocaten te beperken. 'Geen denkbeeldig risico'

Oud-advocaat Inez Weski werd bijvoorbeeld afgelopen week door het Openbaar Ministerie ervan beticht haar positie als advocaat te hebben misbruikt zodat haar cliënt Ridouan Taghi zijn drugshandel kon voortzetten. Er zouden in totaal zo’n achtduizend cryptoberichten gewisseld zijn tussen Faissal, de zoon van Taghi, en Weski. Volgens Ellian 'laten de voorbeelden van de afgelopen jaren laten zien dat dit geen denkbeeldig risico is'. 'Belangrijker dan de vrijheid van advocaten'

Volgens de VVD'er is het gevaar dat je met deze maatregel indamt belangrijker dan de vrijheid die advocaten zouden moeten hebben. Het gaat volgens hem, over 'een risico waardoor er levens op het spel kunnen staan in de buitenwereld'.