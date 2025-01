Man opgepakt voor inbraak en openstaande celstraf van ruim 2,5 jaar

Een man is zondagochtend in een huis in Helmond opgepakt voor een inbraak bij een bedrijf. De verdachte had ook nog een celstraf van 959 dagen openstaan, zo laat de politie maandag weten. De rechter legde deze straf van meer dan 2,5 jaar op voor twee brandstichtingen.

De man werd vroeg in de ochtend van zijn bed gelicht in de wijk Rijpelberg in Helmond. Dit voor zowel de inbraak als de openstaande gevangenisstraf. Volgens de politie was er bij de brandstichtingen 'gevaar voor goederen en/of personen'. "Er stond een overkapping in brand en het gevaar bestond dat het over kon gaan op een woning. Als het levensgevaar kan opleveren voor personen kan dit strafverzwarend zijn." Na het verhoor door de politie in verband met de bedrijfsinbraak is de man naar de cel gebracht. Daar zit hij nu zijn nog openstaande straf van 959 dagen uit. Het onderzoek naar de inbraak loopt nog.