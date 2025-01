Patiënten moeten uren wachten tot taxi komt: 'Ziekenhuisafspraak gemist'

Het regent klachten over Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN), het bedrijf dat het ziekenvervoer van patiënten regelt die voor afspraken of behandelingen naar het ziekenhuis moeten. Per 1 januari hebben de zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden en OHRA de contracten met regionale vervoerders beëindigd en worden alle ritten geregeld door ZCN uit Rotterdam. Verschillende patiënten zijn sindsdien niet opgehaald met de taxi, waardoor zij belangrijke ziekenhuisafspraken misten. "Levensgevaarlijk."

Monique Henraat uit Deurne en haar blindengeleidenhond zijn al acht keer niet opgehaald door een taxi. "Ik heb een ziekenhuisafspraak in Nijmegen moeten verzetten, omdat de taxi niet op kwam dagen", vertelt ze. Voor de andere afspraken kon Monique een vriendin inschakelen, maar dat wil ze niet blijven vragen. Zelf naar het ziekenhuis rijden, is voor Monique geen optie. "Ik heb een oogziekte waardoor ik slecht zie. Voor mijn posttraumatische stressstoornis moet ik naar de psycholoog", vertelt Monique. "En ik heb een maagverkleining gehad die verkeerd uitpakte, waardoor ik in het ziekenhuis voedingsstoffen krijg toegediend via de bloedbaan."

"De problemen kunnen levensgevaarlijk worden."

Allemaal afspraken die Monique niet kan missen, al maakt ze zich ook zorgen over niet-planbare ziekenhuisbezoeken. "Voorheen kon ik dag en nacht opgehaald worden door mijn vervoerder als ik complicaties had en belde, maar nu kan dat niet meer. Op den duur kunnen deze problemen dus levensgevaarlijk worden." Monique heeft al verschillende keren gebeld naar ZCN. "Dan sta ik minstens een uur in de wacht en wordt de verbinding zelfs verbroken. Als ik eenmaal iemand aan de lijn heb, vragen ze waarom ik niet eerder belde omdat ik al te laat ben voor mijn afspraak", vertelt ze gefrustreerd.

Reactie ZCN ZCN laat in een reactie weten dat zij zich niet herkennen in het beeld dat patiënten schetsen. "Onze opdrachtgevers, de zorgverzekeraars, zijn hierover door ons in kennis gesteld, wat te doen gebruikelijk is", zegt de woordvoerder Martijn van Leeuwen. Verder wil het bedrijf niet op vragen reageren.

Nierpatiënt Willie Wijnen uit Someren heeft ook problemen met het vervoer naar het dialysecentrum in Deurne, waar hij drie keer per week zijn bloed laat filteren. "De taxi kwam een paar keer te laat of zelfs niet opdagen", vertelt zijn partner Carina. Willie zit in een rolstoel, waardoor hij normaal gesproken opgehaald wordt in een speciale bus. "Ik heb hem maar de auto in getild en zijn rolstoel achterin gezet om hem zelf naar het ziekenhuis te brengen", zegt Carina.

"Als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer."

De dialyseafspraken kan Willie niet zomaar missen. "Als hij niet naar de dialyse gaat, wordt hij langzaam steeds zieker en kan hij binnen twee weken overlijden. Willie heeft zelfs al gezegd: als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer." Inmiddels hebben Willie en Carina een oplossing gevonden. "We konden onze polis nog wijzigen tot de eerste week van januari. We betalen nu meer per maand, maar dan mogen we wel zelf een vervoerder uitkiezen. De extra kosten nemen we dan maar voor lief." Monique heeft ook extra kosten gemaakt door de problemen. "Mijn vriendin haar auto rijdt niet op water. Ik betaal al een eigen bijdrage voor het ziekenvervoer en daar komen deze kosten nu bij."

'Mag niet gebeuren' Zorgverzekeraar CZ laat weten dat de problemen met het ziekenvervoer vooral in Brabant spelen. "Daar heeft ZCN in december pas de contracten rondgekregen met de regionale vervoerders", vertelt woordvoerder Marie-José van Gardingen. "Dit mag natuurlijk niet gebeuren, zeker gezien de kwetsbare patiënten die nu problemen ervaren." Volgens Van Gardingen moeten zo'n zeven tot acht duizend patiënten nu worden overgezet naar een nieuwe vervoerder. "Dat zorgt voor problemen met name rondom de bereikbaarheid van ZCN." CZ staat wekelijks in contact met de vervoerder en als de zorgverzekeraar klachten binnenkrijgt, geven zij dit door aan ZCN. "De bereikbaarheid zou inmiddels al beter zijn. We hopen dat de andere problemen binnen een week verholpen zijn", zegt Van Gardingen. Als patiënten klachten hebben of extra kosten hebben gemaakt, kunnen zij bellen naar het telefoonnummer dat op de brief staat die CZ heeft gestuurd naar aanleiding van de wijzigingen. Zorgverzekeraar Menzis, die al sinds 2022 met ZCN werkt, zegt ook op de hoogte te zijn van de problemen. Volgens Menzis komt dat met name door de personeelstekorten in de vervoersbranche. Ook zij zijn voortdurend in gesprek met het bedrijf om de dienstverlening te verbeteren.

Omroep Brabant heeft meerdere klachten van patiënten binnengekregen. Onder meer van Sandy uit Deurne. Haar vader Chris werd afgelopen vrijdag niet opgehaald om naar de dialyse te gaan in een locatie van het Elkerliek ziekenhuis in Deurne. "Er waren vijf patiënten op zijn afdeling die te laat waren door de problemen met de taxi's", vertelt Sandy. Het laat komen heeft ook gevolgen voor de gezondheid van Chris. "Hij heeft korter dan normaal aan het apparaat gelegen dat zijn bloed moet zuiveren. Dat merkte hij dit weekend aan zijn lijf." Monique uit Deurne is maandagmiddag voor het eerst sinds het nieuwe jaar opgehaald door een taxi. Toch is de onzekerheid daarmee niet weggenomen. "Ik ben gewoon bang als ik weer naar een afspraak moet", vertelt ze.