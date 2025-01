PSV wacht cruciaal duel in Servië: 'Deze pot bepaalt of we doorgaan'

PSV heeft nog twee wedstrijden om drie punten te pakken in de Champions League. Lukt dat, dan bereikt het de volgende ronde van het miljoenenbal. Dinsdagavond wacht de eerste kans op bezoek bij Rode Ster Belgrado en bij PSV beseffen ze dat het de grootste kans is. Zeker omdat volgende week Liverpool op bezoek komt in Eindhoven. En dat is nou net de beste ploeg van Europa op dit moment.

PSV is niet met veel zelfvertrouwen afgereisd naar Servië. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen werd erg slecht gevoetbald en over 90 minuten nog niet gewonnen. Zaterdag was er een nieuw dieptepunt met een nederlaag bij PEC Zwolle. PSV zit dus in een dal, toch? “Dat vind ik een te groot woord”, waren Joey Veerman en Peter Bosz eensgezind. “Ik vind het woord dip wat vriendelijker klinken”, vulde Bosz aan. "Maar deze fase is wel ongekend onder mijn leiding." De grote vraag die dan overblijft. Hoe kom je uit zo’n dip?

"We moeten gedurfd en met lef spelen."

“In de afgelopen dagen ben je vooral veel aan het praten. Natuurlijk zie ik patronen waardoor het minder gaat. We beginnen elke keer slecht en krijgen veel goals tegen uit standaardsituaties. Die dingen bespreken we. We moeten weer terug naar de basis, want we hebben dit seizoen al laten zien goed te kunnen voetballen. Alleen moet je wel gedurfd en met lef spelen.” Dat goede voetbal zal dinsdagavond ook weer te zien moeten zijn. Met nog twee wedstrijden te gaan is het nog een beetje gissen hoeveel punten genoeg zijn om bij de eerste 24 ploegen op de ranglijst te eindigen. “Maar ik denk drie”, voorspelde Bosz. En dus zal PSV nog één keer moeten winnen. Van Rode Ster Belgrado of Liverpool.

"Als je kansen krijgt in je leven, moet je ze pakken."