Binnenkijken in het nieuwe Efteling Grand Hotel: zo komt het eruit te zien

"Een residentie met grandeur." Zo typeert de Efteling het nieuwe Efteling Grand Hotel dat in de zomer de deuren opent. Dinsdagochtend maakte de Efteling bekend hoe de hotelkamers, suites, restaurants, de lobby en het zwembad eruit komen te zien. Het park deelde voor het eerst beelden van het interieur, het gaat om digitale ontwerpen.

Het Efteling Grand Hotel begint inmiddels steeds meer vorm te krijgen. Over een paar maanden kunnen gasten voor het eerst binnen het park verblijven in dit luxe zeven etages tellende hotel.

In het hotel komen de verhalen van het park terug, in de vormgeving en qua sfeer. "Heden en verleden komen samen in een elegant interieur met verfijnde design-elementen", zo omschrijft de Efteling.

"De hotelkamers en suites krijgen vier verschillende kleurenthema’s en hebben uitzicht op het Sprookjesbos, Aquanura, het Huis van de Vijf Zintuigen (de entree) of de Pardoes Promenade.