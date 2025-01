Groot wapenarsenaal in garagebox gevonden, broer en zus voortvluchtig

Tegen een zus (43) en broer (38) uit Tilburg is dinsdag ruim tien jaar cel geëist voor bezit van een groot wapenarsenaal in België. De verdachten zijn op dit moment voortvluchtig.

In oktober 2020 werden in een garagebox in het Belgische Ravels 21 automatische machinegeweren, handvuurwapens, munitie en geluidsdempers gevonden.

De zaak kwam aan het licht nadat twee mannen in Frankrijk werden aangehouden met een auto vol met sporttassen met daarin machinegeweren, een pistool en munitie. De auto kwam uit België en werd bij de Franse grens gecontroleerd door de douane.

De mannen vertelden na hun aanhouding over een garagebox waar ze de sporttassen hadden opgehaald. Ze zeiden dat ze in die box meerdere tassen met wapens hadden zien liggen.

Doorzoeking garagebox en woning

De Franse politie vond de garagebox uiteindelijk in Ravels. De Belgische politie heeft de box en een bijbehorende woning op 7 oktober doorzocht. Daar bleek een enorm wapenarsenaal te liggen. Het ging om 21 machinegeweren, een automatisch pistool, 10 pistolen en 1352 kogels.

"Een wapenvoorraad van deze omvang, met dit type vuurwapens, kan alleen maar bestemd zijn voor het uitvoeren van zeer ernstige gewelds- en levensdelicten", meent de officier van justitie. "De verdachten hebben met de vuurwapens in hun bezit bijgedragen aan het in stand houden van zware criminaliteit. Dat moet krachtig bestreden worden."

Administratie voor wapenhandel

De 42-jarige vrouw werd bij de doorzoeking van de garagebox direct aangehouden. Zij huurde de garagebox en de bijbehorende woning. Ze ontkende tegenover de politie dat ze wist dat er wapens lagen. Maar op haar telefoon zijn foto's gevonden die dat tegenspreken. De wapens zijn volgens het Openbaar Ministerie daarnaast op een toegankelijke plek gevonden.

Haar 38-jarige broer woonde ook in het huis. Op een van de automatische vuurwapens in de garagebox is zijn DNA gevonden. In zijn slaapkamer is een bon gevonden met daarop de administratie van vuurwapenhandel. Zo staat er 'AK 10x11 = 11000' op het bonnetje geschreven. AK staat voor Kalasjnikov.

De man is nog niet gevonden. Ook de zus is voortvluchtig, sinds haar voorlopige hechtenis op 1 december 2020 werd geschorst.

Tien jaar cel geëist

De rechtszaak wordt in Nederland behandeld, omdat het tweetal uit Tilburg komt. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam een celstraf van tien jaar tegen de vrouw. Tegen de man werd een celstraf van tien jaar en acht maanden geëist. De rechtbank doet uitspraak op 4 februari.