Enorme knokpartij tijdens carnaval na flauw geintje: forse straffen geëist

Een flauw geintje zorgde voor een enorme knokpartij in Rijen tijdens carnaval twee jaar geleden. Tientallen mensen stonden erbij en bemoeiden zich ermee. Resultaat: een hoop bloed, afgebroken tanden, bewusteloze personen en vooral heel veel gekrenkte ego’s en onbegrip over zoveel geweld. En dat allemaal in schildpadden- en bierflesjespakken.

Deze dinsdag, bijna twee jaar later, zaten drie van de betrokken personen voor de rechter in Breda. Jimmy (21), zijn vriendin Evy (21) en Grando (27). Zij liepen op carnavalsdinsdag 21 februari 2023 na de optocht door de Regentenstraat in Rijen en kwamen daar in de problemen.

De dinsdag is dé dag van carnaval in Rijen en het was druk op straat. Veel mensen hadden drank op en velen ook drugs. Een groepje met Evy, Jimmy en Grando liep langs een kapsalon en Jimmy pakte daar een vlag van de gevel. Toen er iemand achter hem aankwam om die vlag terug te eisen, ontstond een eerste vechtpartij.

Evy, de vriendin van Jimmy, kreeg een duw en vloog de bosjes in. Op de grond schopte ze naar de man. Jimmy probeerde een kopstoot uit te delen, maar dat mislukte en belandde ook op de grond.

Ruzie loopt volledig uit de hand

Na wat geduw en geschop leek het ergste leed wel geleden. Maar niets was minder waar. Aan de overkant ontstond ook ruzie met een groep die daar na de optocht nog een feestje vierde op een oprit en dat liep volledig uit de hand.

In de rechtbank werden verschillende filmpjes vertoond waarop veel te zien was, maar ook vooral veel niet. Op het eerste filmpje waren de schermutselingen te zien na het stelen van de vlag. Het tweede filmpje toonde hoe de bewoner van een van de huizen aan de Regentenstraat tegen de grond werd gewerkt en geschopt en geslagen. Daarna ging zijn zoon verhaal halen bij een van de schoppers, maar de zoon werd vervolgens zelf bewusteloos geslagen en liep een gebroken neus, afgebroken tanden en ander letsel op.

Kopschoppen

Dit tweede gevecht met al dat kopschoppen ontstond nadat de bewoner de man die de vlag terugeiste ging helpen. Ergens zou de bewoner Evy een klap hebben gegeven. Maar waar dat precies is gebeurd, werd niet duidelijk.

Wat wel duidelijk werd op de beelden was dat Evy en Jimmy daarna helemaal los gingen op de bewoner. Jimmy kon maar met moeite door meerdere mensen van het slachtoffer worden gehaald. Toen de zoon achter een andere schopper aanging, werd hij aangevallen door Grando.

Maar precies toen te zien was hoe Grando op de zoon des huizes sprong, stopte het beeld. En ja, wat er daarna precies is gebeurd, wist Grando ook niet meer, vertelde hij de rechters. Dat de zoon van springlevend ineens gewond en bewusteloos op de grond lag met gebroken tanden, kon hij ook niet verklaren. Getuigen verklaarden dat meerdere mensen en ook Jimmy tegen het hoofd en lichaam van de zoon schopten en sloegen.

Drank en drugs

Er was veel drank in het spel, bekende Grando, die was geschrokken van zijn hoge promillage. En ook had de kraanmachinist nog speed gebruikt. Zonder drank en drugs was het waarschijnlijk anders gelopen, dacht Jimmy. Evy verklaarde met twee, drie drankjes nog het minste op te hebben.

De leukste dag van het jaar in Rijen was wel verpest door een onnozele gebeurtenis. Jimmy wilde de vlag niet teruggeven en vroeg als grapje om de naam en badgenummer van de broer van de eigenaresse van de kapsalon, die de vlag terug wilde. En daardoor ontstond de ruzie, die uitmondde in een nog veel heftigere kloppartij.

De officier van justitie liep minutieus alle schermutselingen door. Hij wist precies wie wanneer werd geslagen of geschopt. Heftige feiten voor zo’n gezellig feest, mijmerde hij. Een vlag weghalen is misschien nog lollig, maar de gevolgen niet. “Zinloos geweld om niets, met ernstige gevolgen”, zo oordeelde hij.

Volgens de officier moet dit leiden tot stevige straffen. Tegen Jimmy eiste hij twaalf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk , omdat hij drie mensen mishandelde. Grando moet wat hem betreft vier maanden de cel in en krijgt nog twee voorwaardelijk voor als hij nog eens in de fout gaat. Evy krijgt wat de officier betreft een taakstraf van 180 uur.

De uitspraak in deze zaak is op 4 februari.