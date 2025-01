Chauffeur rijdt onder invloed meisje dood, ook andere chauffeurs gebruiken

Meerdere chauffeurs van een afvalbedrijf uit Uden blijken maandag tijdens hun werk onder invloed te zijn geweest van drugs of alcohol. Dat meldt de Gelderlander. Het gaat om het bedrijf waarvan een vuilniswagenchauffeur vorige maand een meisje uit Sint Anthonis doodreed.

Die chauffeur, een 41-jarige vrouw uit Nijmegen, reed in december 2024 een 14-jarig meisje dood in Sint Anthonis. De bestuurster was toen onder invloed van amfetamine. Ze had ook nog twee proeftijden lopen vanwege eerdere verkeersdelicten.

De chauffeur werkte bij een afvalbedrijf uit Uden. Volgens de Gelderlander zijn deze week bij dat bedrijf enkele voertuigen gecontroleerd door agenten. Bronnen uit het bedrijf melden aan de krant dat de politie gericht chauffeurs van het bedrijf opzocht, onder meer op de snelweg en in woonwijken waar vuilnis wordt opgehaald.

Een deel van de gecontroleerde chauffeurs werd positief getest op het gebruik van verdovende middelen. De ouders van het omgekomen meisje zouden op de hoogte zijn gesteld.

Het afvalbedrijf laat aan de Gelderlander weten dat ze melding hebben gehad dat zes voertuigen zijn gecontroleerd. De reden van de controle zou het bedrijf niet weten. Wel zou er een groot intern onderzoek zijn gestart en wordt bij eventuele overtredingen strikt gehandhaafd.

Bekijk hier beelden na van het ongeluk: