Vuilniswagenchauffeur, die meisje doodreed, was onder invloed van drugs

De vrouw van 41 uit Nijmegen die december vorig jaar in Sint Anthonis 's morgens vroeg een meisje van veertien zou hebben doodgereden, was onder invloed van drugs. Ook had de bestuurster van de vuilniswagen nog twee proeftijden lopen vanwege eerdere verkeersdelicten. Na het ongeluk testte de vrouw bij een speekseltest positief op het gebruik van amfetamine. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekendgemaakt.

Het OM verdenkt de vrouw van het onder invloed veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en het verlaten van de plaats van het ongeluk. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch verlengde haar voorarrest op 31 december met dertig dagen. Het onderzoek naar haar rijgedrag gaat ondertussen door. Het 14-jarige meisje werd die ochtend rond acht uur op de Stevensbeekseweg in haar woonplaats Sint Anthonis geschept door de vuilniswagen. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen op de plek waar ze was aangereden. De bestuurster van het voertuig reed door, maar ze kwam kort daarna terug op de plek van het ongeval. Hierop werd de Nijmeegse aangehouden.

Foto: AS Media.