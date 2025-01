In deze zwemhoofdstad begint de jacht op gouden olympische plakken

Nederland valt de laatste edities van de Olympische Spelen tegen op zwemgebied. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) wil weer terug naar de gouden jaren met veel medailles. Een belangrijke stap is om zoveel mogelijk zwemtoppers samen te laten trainen in Eindhoven. Performance Strateeg Topzwemmen Jacco Verhaeren legt de lat hoog. “De Olympische Spelen in 2000 waren met acht zwemmedailles exceptioneel, maar waarom zou het niet weer kunnen?"

De Nederlandse zwemtoppers trainden voorheen in Eindhoven of in Amsterdam, maar de KNZB wil alles centreren in zwemhoofdstad Eindhoven. “Ik ben op veel plekken geweest, maar dit topsportcentrum is en wordt één van de beste van de wereld”, aldus Verhaeren, die na avonturen in Australië en Frankrijk terug is in Nederland.

“Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, het vernieuwde 50 meter-bad, de ruimte voor krachttrainingen, de medische faciliteiten en de technologische vernieuwingen maken dit een geweldige plek. Er staat een heel professioneel trainersteam. Er is goed overleg met de zwemmers in Amsterdam. De uitnodiging staat om hierheen te komen, maar ze mogen zelf beslissen waar ze zich het beste kunnen ontwikkelen.” Komend jaar gaan ook de para- en synchroonzwemmers in Eindhoven trainen.