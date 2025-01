Bart-groepsapp heeft maximum bereikt: 'Nu ook een Bart-wachtlijst'

Een WhatsApp-groep vol met mannen met de naam Bart heeft de magische grens van 1025 Barten bereikt. In de groep, die voor een derde uit Brabantse Barten bestaat, kunnen geen nieuwe leden toegevoegd worden. Voor de 23-jarige Bart van de Meulenrijk uit Nuland is de pret daarmee niet over, want de volgende 'BartBQ' staat alweer op planning. "Home is where the Bart is."

"Na die video is het aantal Barten in de groepsapp van 850 Barten gestegen naar 1025 Barten. Dat is het maximum aantal dat van WhatsApp in een groep mag, dus we hebben nu ook een Bart-wachtlijst", lacht Bart uit Nuland.

In het Omroep Brabant-programma Zinderend Zuiden waren maandagavond twee Barten te zien die via de groepsapp hadden afgesproken op het hardstyle evenement REACTIVATE in Poppodium 013 in Tilburg.

De volgende BartBQ staat alweer op de planning en is op 25 mei. "Dan doen we een voorstelrondje, kletsen we over wat we doen en drinken we gezellig een biertje. Niet heel veel nuttigs: gewoon mannenpraat, Bartpraat."

De groep werd in 2017 opgericht. Zelf zit Bart van Meulenrijk sinds 2021 in de groepsapp. "Ik ben Bart nummer 185. In 2023 kwamen we met zo'n tweehonderd Barten samen op de BartBQ."

De groep bestaat voor een derde uit Brabantse Barten en die houden volgens Bart wel van een feestje. "We ontmoeten elkaar vaak op een van de festivals in de provincie. Of iemand vraagt in de groep of er Barten op een concert of in het buitenland zijn."

Zelf heeft Bart een naamgenoot in Curaçao getroffen, door wie hij vier jaar geleden in de groepsapp werd gezet. "Overal waar je komt, is wel een Bart", vertelt hij. De mannen hebben zelfs een Instagrampagina genaamd Heel Holland Bart.