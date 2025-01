Nel (79) zit al ruim twee maanden in de kou: 'Douchen met de waterkoker'

Drie lagen kleding heeft ze aan. Met opgewarmd water uit de waterkoker wast ze zich. De 79-jarige Nel de Jong uit Raamsdonksveer zit al zeker 2,5 maand zonder verwarming en warm water. "Belachelijk! Thuisvester neemt mij niet serieus", zegt ze over de woningcorporatie.

"IJskoude handen heb ik." Nel probeert haar handen constant warm te wrijven. De thermostaat geeft 15,5 graden aan en 'foutcode 4'. Een elektrisch kacheltje dat ze nog had, draait overuren. "Dat vreet energie." Toch wordt het niet warm in het huisje van 54 vierkante meter. Twaalf afspraken

De 35 jaar oude cv-ketel ging begin november stuk. Voor de kerst is een nieuwe geplaatst in opdracht van de woningbouw, maar ook die doet het niet volgens Nel. Ook op de ketel is een foutmelding te lezen en brandt er een lampje. "Al twaalf keer zijn ze hier geweest. Steeds zeggen ze dat het gemaakt is, maar dat is niet zo. " "Ga maar snel douchen, zeiden ze laatst. Nou, het was ijskoud." Ook dinsdagmiddag blijft de warme kraan koud. De ketel zou het sinds november geen enkele keer gedaan hebben.

"Met kerst en oud en nieuw was ik alleen."

Nel is vele jaren geleden gescheiden en met haar kinderen heeft ze geen contact. "Met kerst en oud en nieuw was ik alleen." Kennis Ad Alewijn komt regelmatig op bezoek en heeft ook al verschillende keren met Thuisvester gebeld. "Dat hielp ook niet."

Nel wast zich met twee bakjes met behulp van de waterkoker (foto: Raymond Merkx).

Ziek

"Ik ben ziek geweest van de kou. Binnen kan ik voelen hoe koud het buiten is", vertelt Nel. "Ik heb al heel veel gebeld. Je wordt steeds doorverbonden of in de wacht gezet", zo beschrijft Nel de communicatie met de woningcorporatie. "Erg vonden ze het wel, maar ze krijgen het steeds niet gemaakt." Ad heeft geen goed woord over voor de woningbouw. "Thuisvester vindt dit normaal, want deze organisatie onderneemt ook geen stappen om uit deze impasse te komen. Belachelijk dat dit nu zo moet in 2025!" Kwaad

"Kwaad ben ik op iedereen. Soms zelfs tegen mijn vogel", zegt Nel, wijzend naar Dorus de grijze roodstaartpapegaai. Toch blijft ze kalm en rustig. Ze kan nog altijd relativeren. "Heel vroeger hadden we ook geen warm water. Het ging toen ook zo." Slapen doet de vrouw beneden op de bank. Ze laat een flink aantal dekentjes zien. "Dat doe ik echt niet meer in een nachthemd. Ik doe dikke lagen kleding aan. Boven is het sowieso te koud." Door een mislukte knieoperatie is boven slapen sowieso een opgave. Nel is inmiddels de hoop verloren op een oplossing. Of het ooit nog goed komt? "Ik weet het echt niet."