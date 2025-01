Boosheid bij actie IFF: 'Er is geen waardering meer'

De woede is groot bij medewerkers van geur- en smaakstofproducent International Flavors& Fragrances (IFF) in Tilburg. Dinsdagmiddag was er een actiebijeenkomst van vakbonden FNV en CNV voor de poort van het bedrijf. De bonden willen een loonsverhoging van 7 procent, maar volgens veel medewerkers gaat het om veel meer dan alleen geld. Ze zijn de sfeer in het bedrijf beu.

Voor de poorten van het bedrijf in Tilburg hebben de vakbonden een frietkraam neergezet. De hekken hangen vol met actievlaggen. In plukjes komen die middag enkele tientallen werknemers zich melden. IFF maakt geur- en smaakstoffen voor drank, snoep, parfum en wasmiddelen en telt duizend werknemers in Tilburg en Hilversum. Tilburg is de grootste vestiging, met zo’n zevenhonderd werknemers. Al eerder gaven de vakbonden aan dat er een dreigende sfeer hangt rond de acties. Zo zouden namen van mensen die actie willen voeren genoteerd worden. Dat gebeurt volgens medewerkers op de actiedag ook. De werknemers willen alleen anoniem hun verhaal doen. “Ze mogen van het bedrijf eigenlijk niet met de pers praten”, zegt Alptekin Akdogan van vakbond CNV.

"Staat het je niet aan, ga maar wat anders doen."

“Ze zeiden het net nog tegen ons. Wie naar buiten gaat, moet zijn naam noteren”, vertelt een medewerker. “Dat zou voor de veiligheid zijn. Onzin is dat. Normaal hoeft dat nooit. Ze zetten je gewoon onder druk.” Een andere man vult aan: “Er wordt tegen je gezegd dat je je moet afvragen of je wel moet gaan staken. Wie weet verlies je wel je baan.” Uit de gesprekken met de medewerkers van IFF blijkt dat het om veel meer gaat dan alleen loonsverhoging. Dat wordt duidelijk uit een gesprek met een groepje oudere werknemers. Sommigen werken er al meer dan veertig jaar. “We willen graag gezond oud worden en ons blijven inzetten. Maar de waardering is er niet. Staat het je niet aan, ga je wat anders doen, wordt er dan gezegd.”

"Het menselijke is helemaal weg."