Lavina knuffelt met vreemden in bed: ‘Net zo belangrijk als eten en ademen'

Knuffelen voor je beroep, dat doet Lavina de Jaeger uit Bergen op Zoom. Niet seksueel, maar om mensen met bijvoorbeeld een trauma te helpen. Ze is namelijk professioneel knuffelcoach. “Eerst bespreken we wat iemand nodig heeft en daarna gaan we samen naar bed.” Die eerste knuffelsessie lepeltje lepeltje is ongemakkelijk, weet onze verslaggever na vandaag.

Het is internationale knuffeldag. Die komt uit Amerika, maar die geschiedenis vindt knuffelcoach Lavina helemaal niet interessant. ”Het gaat erom dat knuffelen gewoon heel belangrijk is. Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam. Aanrakingen zijn net zo belangrijk als ademen, eten en drinken. Knuffelen is bijna noodzakelijk.” Niet zomaar knuffelen

Lavina vindt het heel mooi om mensen te helpen met een knuffel. “In Nederland is het nog niet heel groot en dat komt omdat op aanraking een taboe heerst. En dat komt omdat er dan vaak aan seksuele handelingen wordt gedacht.” Het is niet zo dat iedereen bij Lavina kan aanbellen voor een knuffel. “We doorlopen eerst een heel stappenplan voordat iemand hier kan komen voor een sessie. Ik wil namelijk dat mensen hier komen met de juiste intenties, omdat ze het nodig hebben.” Zo komen er mensen naar de knuffelcoach omdat ze bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld hebben, zelfvertrouwen missen of juist voor een maandelijkse knuffelshot omdat ze weduwe zijn en een aanraking missen. Seksueel

“Eerst wordt besproken wat iemand nodig heeft”, vervolgt Lavina. “En daarna gaan we samen naar bed. De één wil arm in arm, de ander lepeltje lepeltje en de ander in foetushouding. Het is maar net wat de ander nodig heeft en fijn vindt.” Knuffelen is altijd met kleding aan en zonder seksuele aanrakingen.

Lavina de Jaeger is knuffelcoach