Bewoners moeten hun scootmobiel uit de gang halen: 'Mooi niet!'

Een aantal bewoners van woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord is ten einde raad. Ze hebben te horen gekregen dat ze hun scootmobiel niet langer in de gang mogen zetten. Het ding moet voortaan in hun appartement of in de buitenlucht geparkeerd worden. Wooncorporatie Thuisvester zegt gebonden te zijn aan landelijke regels voor brandveiligheid die moeten worden nageleefd.

“Hoe moet ik straks mijn boodschapjes halen? Ik kan nergens meer naar toe.” Naantje Antonissen (76) is slecht ter been en kan alleen kleine stukjes binnenshuis lopen. Haar scootmobiel is haar enige mogelijkheid om naar buiten te gaan. Net zoals bij de meeste bewoners heeft de scootmobiel van Naantje een vaste plek naast haar voordeur op de gang in het appartementencomplex. “We kunnen hem niet binnen zetten omdat de hal hiervoor te smal is”, legt Naantje uit. Vanaf 1 juli vorig jaar gelden er nieuwe landelijke voorschriften op het gebied van brandveilige vluchtroutes. Daarin is bepaald dat er geen ‘brandgevaarlijke objecten’ in gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen of galerijen mogen staan. Scootmobielen maar ook mogelijk brandbare meubels en decoratiemateriaal zijn verboden. Zelfs geen kersboompje

Op de gangen van Heidestede zijn inmiddels de brandbare bloempotten weggehaald. Ook de ‘gezellige zitjes’ met houten tafel en stoelen behoren binnenkort tot het verleden. Vlak voor kerst ontkwam zelfs een klein kerstboompje op de gang niet aan de strenge regels.

Gezellige zitjes moeten verdwijnen (foto: Erik Peeters)

“Het is voor de bewoners heel vervelend en het wordt er zeker niet gezelliger op”, erkent woordvoerder Connie Tuijl van Thuisvester, “Maar de regels zijn er voor de eigen veiligheid van de bewoners. Daarnaast zijn we als verhuurder aansprakelijk wanneer het misgaat. We zullen daarom moeten gaan handhaven.” Dat betekent dat nu ook de scootmobielen moeten verhuizen naar een andere plek. De vraag is alleen waar naartoe? Bewoner Johan van Haperen (83) heeft geluk. Hij heeft een iets groter appartement dan Naantje. Zijn scootmobiel kan daarom bij hem binnen in de hal staan. Dat is namelijk wel toegestaan.

"Ik ben hier juist speciaal naartoe gekomen omdat het toegankelijk zou zijn voor scootmobielen."

Voor bewoners zoals Naantje is er vooralsnog geen oplossing. “Dat is toch belachelijk. Ik ben hier juist speciaal naartoe gekomen omdat het toegankelijk zou zijn voor scootmobielen. Dan had ik net zo goed in mijn vorige huis kunnen blijven wonen.” Woordvoerder Tuijl heeft begrip voor de emoties van de bewoners. “Het is de laatste maanden strenger geworden. We zullen daarom de gemeente adviseren om mensen die in aanmerking komen voor een scootmobiel, voortaan te voorzien van een inklapbaar exemplaar. Bewoners met een eigen scootmobiel kunnen hem zelf omruilen. We hebben ons te houden aan de regels, het is niet anders.”

"Ik laat mijn scootmobiel staan waar hij nu staat.”

“Ondertussen zit ik met de gebakken peren”, verzucht Naantje. Binnen heb ik geen plek en buiten hebben ze nooit afgesloten berging voor ons gemaakt. Ik pieker er daarom nog niet over om mijn scootmobiel onbeheerd achter te laten. Mooi niet want daarvoor is hij veel te kostbaar. Ik laat mijn scootmobiel staan waar hij nu staat.”