Na 'onterechte' rode kaart worden PSV'ers mannen in plaats van jongens

Het lijkt nooit normaal te kunnen gaan bij PSV in de Champions League. Niet voor het eerst speelde de Eindhovense club een krankzinnige wedstrijd op het hoogste niveau. Er was met een 3-0 voorsprong geen vuiltje aan de lucht, maar één moment kantelde heel de wedstrijd. "Die rode kaart zet de wedstrijd op z'n kop." Gelukkig kwam alles goed.

"Wat een luxe", dacht Peter Bosz na 45 minuten voetballen in Belgrado. PSV had een riante 3-0 voorsprong en leek op weg naar een zorgeloze avond en naar de volgende ronde van de Champions League. Maar een rode kaart veranderde de hele wedstrijd. "Die rode kaart zette de wedstrijd op z'n kop", kijkt de trainer terug. "Ik vond die kaart niet terecht. Maar die maakte de wedstrijd wel ineens spannend. Een zeker lijkende overwinning komt dan onverwacht in gevaar. Uiteindelijk is het na 90 minuten wel een terechte overwinning." Lees ook: PSV overleeft storm in Belgrado en is zo goed als zeker van volgende ronde Over die rode kaart voor Ryan Flamingo waren ze bij PSV eensgezind. Ook Luuk de Jong begreep er niks van. "De scheidsrechter zat er niet zo lekker in. Het was geen rode kaart. De bal had de aanvaller nooit meer kunnen halen." Uiteindelijk was de goede eerste helft van PSV voldoende om een broodnodige zege te pakken. Want na drie wedstrijden zonder zege in de reguliere speeltijd snakten de Eindhovenaren naar succes. "Natuurlijk knijp je hem nog na die twee Servische treffers. Zij kregen hoop en dan is het vrouwen en kinderen eerst. Maar als je hem dan over de streep trekt geeft dat energie."

Peter Bosz in Belgrado (foto: ANP).

"Normaal gesproken zeg ik na een wedstrijd altijd 'jongens, gefeliciteerd'", vervolgt Bosz zijn verhaal. "Maar vandaag heb ik gezegd 'mannen, gefeliciteerd', want ze hebben hun verantwoordelijkheid gepakt en volwassen gespeeld. Daar ben ik trots op." Maar of PSV met deze zege definitief klimt uit het dal wil Bosz niet zeggen. "Dat weten we zaterdag pas. Dan krijgen we antwoord op die vraag", doelt hij op de wedstrijd tegen NAC die dan op het programma staat.

"We staan er goed voor."