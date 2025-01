Speeltoestellen de lucht in, burgemeester baalt van enorme vuurwerkschade

De viering van oud en nieuw heeft de gemeente Heusden handenvol geld gekost. Het herstellen van vuurwerkschade, kosten van het opruimen van de rotzooi, maar ook het nemen van maatregelen vooraf om schade te voorkomen, hebben de gemeente in totaal 75.000 euro gekost. Ruim 35.000 euro meer dan het jaar ervoor.

De gemeente zette op een rijtje wat er zoal werd vernield bij het afsteken van vuurwerk. Meerdere speeltoestellen liepen forse schade op, net als voetbalveldjes van kunstgras. Ook afvalbakken, bushokjes en hondenpoepcontainers moesten het ontgelden.

Het complete schadelijstje van de gemeente Heusden:

18 afvalbakken

13 hondenpoepcontainers

15 paaltjes

15 speeltoestellen

9 plaatsen waar het wegdek beschadigd is, waarvan op 1 plaats het asfalt is weggesmolten

8 verkeersborden

5 bushokjes

5 plaatsen waar het groen is weggebrand

2 putdeksels

‘’Ik ben boos en teleurgesteld dat de schade zo is toegenomen. Bijna een verdubbeling van de kosten! Dat is onacceptabel", zegt burgemeester Willemijn van Hees. "Door een kleine groep vandalen draaien alle inwoners op voor de kosten. Daarom roep ik ook ouders op om in de gaten te houden wat je kind uitspookt en mee naar huis neemt.