Arrestant (41) overleden nadat hij onwel wordt op politiebureau

Een 41-jarige man die maandag werd aangehouden in Breda, is dinsdag overleden. De man werd op het politiebureau plotseling onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek.

Agenten hielden de Bredanaar maandag aan en zetten hem vast op het politiebureau. Daar werd de man plotseling onwel. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dinsdag overleed.

Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. De Rijksrecherche doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties.

