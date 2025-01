Weer een botsing op het spoor: 'Je schrikt je dood'

Luid getoeter en daarna een enorme knal: buurtbewoners schrokken dinsdagavond van alweer een aanrijding op het spoor in Oisterwijk. Een automobiliste is dinsdagavond met de schrik vrijgekomen nadat ze klem kwam te zitten op de rails. Maar haar auto, die door een trein werd geraakt, raakte zwaar beschadigd. In 2022 ging het ook al mis. "Je schrikt je dood", vertelt Annie Verhoeven (60), die vanuit haar huis recht op de overgang kijkt.

Vijftig of zestig jaar oud, schatten buurtbewoners het slachtoffer. Ze had de verkeerde afslag genomen waardoor haar auto op het spoor terechtkwam. Ze kreeg haar wagen niet meer weg. Twee vrouwen hebben de bestuurster uit de auto gehaald, net voordat die werd aangereden door een trein. Zover bekend raakte niemand gewond. Donker

"Het is een heel donkere overgang, zei ze door de telefoon", vervolgt Annie. Ze hoorde hoe de vrouw druk met de verzekering aan het bellen was. "Ze was rustig. Ze oogde helemaal niet in paniek. Ik wilde haar binnenvragen, maar ze was heel druk aan het bellen." "Een gigantisch harde knal", zo omschrijft Annie. "Veel omstanders stopten. Ze bleven ook lang. Dat geeft je toch wel vertrouwen in de mensheid." De vrouw raakte niet gewond. Wel lagen er brokstukken van de auto op het spoor. 'Vaker gezien'

"Dit hebben we vaker gezien", verzucht Joop Kouwenberg. Bijna drie jaar geleden gebeurde op dezelfde overgang een vergelijkbaar ongeluk. Een Belgische vrouw volgde haar navigatie te letterlijk en belandde op het spoor. Ze kreeg haar wagen wel van de rails.

De auto van de Belgische vrouw in 2022 (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Met de bewaakte spoorwegovergang is weinig mis, volgens buurtbewoners. "Ze slaan te vroeg rechtsaf", denkt Joop. Ook was het volgens bewoners mistig. De vrouw kwam van de Joannes Lenartzstraat en wilde naar de Haarenseweg in Oisterwijk. In plaats van de spoorovergang over te steken en daarna af te slaan, draaide ze op de overgang naar rechts waardoor ze op het spoor terechtkwam. 'Echt aan het lijden'

Buurtbewoonster Marjo Timmermans heeft met de geschrokken vrouw te doen. "Ze was echt wel aan het lijden hoor, dat zag ik", vertelt ze. "Ze kon gelukkig bij iemand in de auto tot rust komen." De machinist van de trein was geschrokken door de botsing. Een collega moest de treinreis overnemen. Het treinverkeer kon overigens snel worden hervat. ProRail

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt niet te weten of het vaker misgaat bij deze overgang. "Na een ongeluk gaan we altijd onderzoek doen. Dan kijken we nog een keer kritisch naar de kruising." Volgens haar waren voldoende verlichting en de juiste markering aanwezig. Op de overweg staan ook flitscamera's. Daarmee wordt gecontroleerd of mensen die de spoorwegovergang nemen stoppen als de spoorbomen naar beneden gaan.