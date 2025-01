Scoutingleider betastte jonge meiden: 'Nu zijn jullie de klos'

Ruud K. (37) uit Sleeuwijk ging als leider bij de scouting veel te ver met verschillende jonge meiden tussen de 12 en de 15. Hij was te amicaal en zat vaak aan ze. En dus werd K. opgepakt en stond hij deze woensdag voor de rechter in Breda.

“Nu zijn jullie de klos”, schreef een van de meisjes aan haar vriendinnen, nadat ze weg was gegaan bij de scouting. Ze trok het niet meer dat Ruud K. haar steeds opzocht en overal aanraakte. Even een hand op haar been, een omhelzing, even kriebelen op haar buik of haar borsten aanraken. Na al die jaren was haar leven een hel geworden, vertelde ze in de rechtszaal en ze besloot te vertrekken.

Met ’nu zijn jullie de klos’ bedoelde ze dat Ruud zijn aandacht ging verleggen naar andere meiden nu zij weg was. Zij was zijn favoriet, maar er waren meer meiden die hij leuk vond.

De aanrakingen en omhelzingen gingen steeds verder, zo bleek tijdens de zitting. Zijn favoriete scout nam hij een keer mee naar huis, waar hij met zijn vingers in haar broek probeerde te komen.

Althans, zo luidt de aanklacht tegen K. Zelf herkent hij alle aantijgingen totaal niet. K. werd er emotioneel van in de rechtbank. Zoveel onrecht heeft hij niet verdiend, was zijn betoog. De meiden zochten hém op, wilden graag met hém in de boot. En tijdens alle plagerijtjes en troostende gesprekken zal hij best wel eens iemand aangeraakt hebben of wel eens een opmerking over seks hebben gemaakt. Maar ontucht, nee. Dat was absoluut niet gebeurd.