Blunder VAR in Waalwijk krijgt staartje: PEC zoekt het hogerop

De competitiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle op 20 december vorig jaar krijgt een staartje. De gasten uit Zwolle dienden tevergeefs een bezwaar in bij de KNVB nadat een doelpunt ten onrechte werd afgekeurd. Dit op advies van VAR Jannick van der Laan uit Cuijk. De volgende stap van PEC is een officieel protest bij de internationale spelregelcommissie, The International Football Association Board (IFAB).

PEC Zwolle nam contact op met de KNVB en wilde dat de wedstrijd bij een 1-2 stand uitgespeeld zou worden. De voetbalbond bevestigde dat het een foutieve beslissing van de arbitrage was, maar liet de zaak vervolgens rusten. De Zwolse club heeft nu een officieel protest ingediend bij de IFAB. Ook hier ligt het verzoek om de laatste minuten uit te spelen met een 1-2 voorsprong.

Dramatisch

RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser vond direct na afloop dat de arbitrage faalde omdat er onder andere niet werd ingegrepen bij een handsbal. "Ik weet niet meer wat duidelijk hands is of niet. Langs de kant mag je als trainer niet reageren, want je weet wat er dan gebeurt. Deze scheidsrechter was in ieder geval dramatisch en floot hautain. Niet alleen tegen ons hoor, want de arbitrage maakte een blunder door de goal van PEC Zwolle af te keuren. Dat was een foute beslissing volgens de spelregels."

