Provincie: bewonen vakantiehuizen ongewenst en 'schijnoplossing'

Mensen permanent laten wonen in recreatiewoningen. De provincie ziet niets in dit plan van minister Mona Keijer (Wonen) en noemt het 'onrealistisch' en 'onhaalbaar'. "Het is een schijnoplossing voor het woningtekort, terwijl het in veel parken tot ongewenste situaties zal leiden," aldus gedeputeerde Wilma Dirken (Wonen). De provincie roept de minister op haar plan te heroverwegen.

Wonen en recreatie op een vakantiepark gaan volgens Dirken niet samen. De parken worden minder aantrekkelijk voor toeristen en dat kan uitmonden in verloedering, criminaliteit en een toename van illegale activiteiten. 'Echt onwenselijk'

"Het trekt kwetsbare groepen aan, zoals arbeidsmigranten, wat de situatie verder zal verslechteren. Bovendien zijn de woonsituaties op verschillende parken zo schrijnend dat het echt onwenselijk is om deze te legaliseren", stelt de bestuurder. Zij wijst erop dat menig vakantiepark nabij natuurgebieden of defensieterreinen ligt en daardoor ongeschikt is voor permanente bewoning. Het is geen echte oplossing voor het tekort aan woningen en het zorgt voor problemen voor de toeristische sector en lokale gemeenschappen, stelt Dirken.