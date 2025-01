Adriaan weet niet meer dat hij gaskraan opendraaide voor enorme explosie

Een enorme gasexplosie vernielde op 8 augustus maar liefst vier woningen aan het Vossepad in Lepelstraat. De bewoner van het huis waar de ontploffing gebeurde raakte zwaargewond. Woensdag stond Adriaan van S. (66) voor de eerste keer als verdachte voor de rechtbank in Breda voor een tussentijdse zitting.

Voetje voor voetje schuifelt Adriaan van S. de rechtszaal binnen. Op zijn hoofd zijn nog sporen van de explosie te zien en zijn handen zijn nog verpakt in twee speciale handschoenen.

Van S. lag na de gasexplosie op 8 augustus twee maanden in het brandwondencentrum in Beverwijk. Daarna werd hij pas opgepakt en sindsdien zit hij in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Adriaan van S. wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor de enorme explosie. Daarbij raakten twee benedenwoningen en twee bovenwoningen, waaronder die van Van S. zelf, onbewoonbaar. Herstel zal nog lang gaan duren en de overige bewoners moeten dus voor langere tijd elders onderdak vinden.

Niet op vrije voeten

Voor Van S. geldt dat huisvestingsprobleem voorlopig nog niet. Het verzoek van zijn advocaat om zijn rechtszaak in vrijheid af te wachten werd afgewezen. Justitie en ook de rechtbank vinden het te onduidelijk hoe het met de geestesgesteldheid van Van S. is en dus moet er eerst een onderzoek komen van een psychiater.

Want het is niet niks wat er is gebeurd. De gasexplosie heeft een gebouw met vier woningen totaal vernield. Van S. werd op een stoel bij zijn fornuis gevonden. Hij had met een waterpomptang de gasslang losgedraaid en de gaskraan wijd opengezet.

Hij kan zich er niets meer van herinneren, vertelde hij de rechters. Maar ergens zal de ruimte genoeg gevuld zijn geweest met gas, waarna de verwoestende ontploffing volgde.

Van S. werd meer dood dan levend uit zijn eigen huis gehaald. In de rechtszaal vertelde hij dat het inmiddels goed met hem gaat. Hij ontkent dat hij zichzelf wilde opblazen. Maar waarom hij dan toch de gasslang afkoppelde, kon hij ook niet meer vertellen.

Op 10 april is een volgende tussentijdse zitting.