Man gooit kokende olie over zijn ex en moet acht jaar de cel in

De 43-jarige Yilmaz D. is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Hij gooide twee keer hete frituurolie over zijn vriendin, omdat zij wilde scheiden. De vrouw lag 25 dagen in coma en heeft inmiddels al vele operaties ondergaan.

Yilmaz was op februari 2024 ’s morgens friet aan het bakken in zijn huis in Helmond, toen zijn vrouw tijdens de pauze van haar werk thuis kwam om samen te lunchen. Nadat de vrouw op haar stoel aan de eettafel ging zitten, liep D. op haar af en goot de pan met hete frituurolie over haar heen. Toen de vrouw opstond, sloeg Yilmaz haar in het gezicht en goot nogmaals olie over haar heen.

Volgens hem ging het om een ongeluk en gooide hij de hete olie niet bewust over zijn vrouw. Hij zou tegen de tafel hebben gestoten, waarna de olie over de vrouw heen kwam.

Aan haar lot overgelaten

Maar de rechtbank gelooft dat niet. De rest van de keuken zat vol met olie en dan vooral op de plek waar zijn vrouw had gezeten. De olie zat verder hoog op de muur en zelfs in de voerbakjes van de huisdieren. En dat komt helemaal overeen met de verklaring die de vrouw heeft gegeven. Daarbij komt dat het slachtoffer zelf is gevlucht en bij de buren om hulp ging vragen, terwijl Yilmaz niets deed, geen hulpdiensten inschakelde en zijn partner dus volledig aan haar lot overliet.

Yilmaz woonde net een jaar in Nederland en was nog bezig met zijn verblijfsvergunning. Zijn verhaal over de gebeurtenissen in de keuken kwam vreemd en gemaakt over en had een zweem van eerwraak over zich. Wie bakt er nou friet op maandagochtend om tien uur, vroegen de rechters zich tijdens de zitting af. Maar Yilmaz had overal een antwoord op: “Ik was vrij en wilde uitgebreid ontbijten. En friet is in de Turkse cultuur heel gebruikelijk ‘s morgens.”

Zijn vrouw wilde scheiden

De rechtbank oordeelt dat Yilmaz met opzet olie over zijn vrouw goot, maar snapt niet precies waarom hij dat nou deed. Tijdens de zitting bleek dat zijn vrouw wilde scheiden. Duidelijk was dat Yilmaz dit niet kon verkroppen. Hij wilde alles van haar weten en was achterdochtig over berichtjes die ze kreeg van andere mannen. Vrienden van de vrouw maakten zich al langer zorgen over de veiligheid van de vrouw.

De ruzie in de keuken op die 26e februari kwam volgens Yilmaz door zijn vrouw. Hij wilde haar werkrooster weten en zij wilde dat niet geven. Dat hij olie op de pvc-vloer wilde gooien uit nijd, deed de wenkbrauwen in de rechtszaal ook fronsen. Yilmaz was chef-kok in het restaurant van zijn broer en zou moeten weten wat kokende olie kan aanrichten, ook aan hemzelf.

De gevolgen voor de vrouw waren vreselijk. Ze werd 25 dagen kunstmatig in coma gehouden en onderging daarna vele operaties. Als ze niet was gevlucht en door de buurman direct onder de douche was gaan staan, waren haar verwondingen waarschijnlijk dodelijk geweest.

Doordat ze voor ruim twintig procent van haar lichaamsoppervlak is verbrand, onder meer in haar gezicht en op haar hoofd, zal de vrouw voor de rest van haar leven worden herinnerd aan het voorval.

Naast de celstraf van acht jaar moet Yilmaz D. zijn ex ook een schadevergoeding betalen van ruim 160.000 euro.