Poolse moordverdachte ontdekt in Etten-Leur en opgepakt

De politie heeft in Etten-Leur een 30-jarige Pool opgepakt die wordt verdacht van moord. Het gaat om Krystian K.. Hij was al jaren op de vlucht voor de opsporingsdiensten en werd sinds 2024 ook internationaal gezocht.

K. wordt ervan verdacht samen met anderen in 2021 een man te hebben beroofd in een appartement in de Poolse stad Krakau. Daarbij werden een grote som geld en waardevolle gouden munten gestolen. Het slachtoffer overleed als gevolg van mishandeling, aldus de politie.

Na de overval begon de verdachte zich te verbergen voor de autoriteiten. Later werd vastgesteld dat Krystian K. niet langer in Polen was, waarna de Poolse rechtbank vorig jaar door justitie werd gevraagd om een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen.

In samenwerking met de Nederlandse politie kon de man worden opgespoord en in Etten-Leur worden opgepakt.

Valse identiteit

De Telegraaf meldt dat K. in Etten-Leur werkte bij een bedrijf. Hij zou al aan paar jaar een valse identiteit gebruiken. Volgens de krant was K. al eerder in Polen veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor drugszaken en een jaar cel voor een geweldsincident.