De zolders moeten leeg in deze buurt: 'Het dak gaat eraf'

Het dak gaat eraf in een deel van de Roofvogelbuurt in Oss. En daarom moeten de zolders worden opgeruimd. Woensdag was het containerdag. Een dag waarop er grote containers in de straat gezet worden waar iedereen zijn grof afval in kan gooien. Want alle zolders moeten leeg, zodat er een nieuw dak op gemaakt kan worden. Het begin van de renovatie van dit deel van de roofvogelbuurt.

Een mens verzamelt wat in zijn leven. Daar kan Aynur Ozatac (61) over meepraten. Ze woont al jaren in haar eenvoudige sociale huurwoning in de Buizerdlaan. Ze heeft daar haar kinderen groot gebracht en hoopt uiteindelijk naar een kleiner huisje te kunnen verhuizen. Maar nu moet ze toch al gaan ruimen, omdat haar huis gerenoveerd gaat worden. Ze wordt gelukkig geholpen. Aynur: ”Het is fijn dat ze helpen. Ik kan zelf niet zo gemakkelijk de trap oplopen naar de zolder. Twee weken geleden waren ze hier ook al met een container. Toen is er ook al heel veel weggehaald.”

Maar het is nog steeds niet helemaal klaar. Aynur brengt zo nu en dan toch weer iets naar buiten. Een zakje vuil, een zwierige kandelaar die toch wel weg kan. En ze is niet de enige. De container is tegen het middaguur al bijna helemaal vol. En de vorige keer zijn er ook al vier volle containers uit de straat weggehaald.

Bouwbedrijf van Wijnen verzorgt de renovatie. Om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, krijgen de bewoners van alle kanten hulp. Zo hoeft dus niet iedereen zelf naar de stort te rijden. In de straat rennen hulpverleners heen en weer tussen de huizen en containers. De vaak wat oudere bewoners kunnen moeilijk alles zelf doen, dus steekt iedereen de handen uit de mouwen.