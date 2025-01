Hulpdiensten stapelden fout op fout bij communicatie rond gasleidingcrisis

De crisiscommunicate rondom de verzakte gasleiding in Eindhoven liep volledig fout. NL-Alerts hadden de verkeerde boodschap en de website van de gemeente klapte eruit. Dat vertelt hoofdcrisiscommunicatie Nina den Elzen in een podcast. “Ik was daar niet gelukkig mee. Ik ben heel boos geworden.”

Door een verzakte gasleiding werd in maart 2024 de A2 volledig afgesloten, kreeg Eindhoven te maken met een verkeersinfarct en werden er drie NL-Alerts verstuurd.

Fout op fout

Bij de Technische Campus Eindhoven was een transportleiding voor gas bloot komen te liggen door de vele regenval. De leiding boog door, waardoor die kon bezwijken. Dat zou een grote gaswolk kunnen veroorzaken met een vuurbal tot gevolg. Een ander scenario was een gaswolk die weken later nog tot in Duitsland te ruiken zou zijn.

In Crisiscomminicatie De Podcast vertelt hoofdcrisiscommunicatie Nina den Elzen wat er die dag allemaal gebeurde. Aan het begin van de middag wordt de crisiscommunicatie vanuit de veiligheidsregio opgestart. Tegelijkertijd was er een bijeenkomst van de CoPi met onder andere de brandweer, politie en Rijkswaterstaat. Er ontbrak alleen iemand in dat overleg: een communicatieadviseur. En dat zorgde die dag voor fout op fout in deze crisis.

“Bij de CoPi waren ze al bezig met een NL-Alert zonder dat wij het wisten”, begint Den Elzen. ‘Mogelijke gasontbranding, ga naar binnen en sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Meer informatie volgt’, luidde het alert.

Geen goede informatie

Een NL-Alert waar Den Elzen enorm chagrijnig van werd, omdat er niet verwezen werd naar de website van de gemeente met meer informatie. “Dat was geen lekkere start. Drie kwartier later moest er een tweede NL-Alert eruit met wel die verwijzing erin. En hoe meer NL-Alerts, hoe kleiner het effect wordt op de omgeving.”

Beide NL-Alerts bevatten daarnaast niet de informatie die de hoofdcrisiscommunicatie wilde zien. “Het ‘ga naar binnen en sluit ramen en deuren’ gold op dat moment voor drie huizen in de omgeving. Is een NL-Alert dan wel het goede middel? Wij vonden van niet. Dat zorgde voor hevige discussies die middag.”

Wat moest er dan gecommuniceerd worden? Iets over het verkeersinfarct in Eindhoven, weet Den Elzen. Want door de afsluiting van de A2 en de wegen rondom de Campus liep Eindhoven volledig vast.

Derde foute NL-Alert

Nina is na twee foute NL-Alerts contact gaan zoeken met de hoofdofficier van de brandweer. “Ik heb aangegeven dat ze met mij moeten afstemmen, want zo werkt het niet.” Maar ook bij het derde NL-Alert ging het mis.

Het gas dat nog in de leiding zat, werd uiteindelijk afgefakkeld. Daardoor kon vijfhonderd kubieke meter gas gecontroleerd ontsnappen en ontbranden. Dat zorgde voor een grote steekvlam.

“Vanuit het CoPi werd besloten dat er een alert verzonden moest worden omdat de omgeving een steekvlam van vier meter hoog ging zien.” Maar volgens Den Elzen hadden Eindhovenaren andere vragen en was deze NL-Alert onzin. “Ik ben heel boos geworden."

“Op de plek waar het gebeurde ligt een hockeyveld, voetbalveld, een zwembad. Kinderen gaan allemaal naar die lessen aan het einde van de middag. Ik vond het veel belangrijker om te communiceren dat de trainingen niet door zouden gaan en dat ze weg moesten blijven, mocht er een knal komen.”

Site klapt eruit

Maar dit was niet alles. Bij het tweede alert klapte de website van de gemeente Eindhoven er ook nog eens uit, de site waar naar verwezen werd voor meer informatie over de crisis. “Het duurde een halfuurtje. Dat was wel een ‘oei, wat nu?’ momentje.”

Dat kan vanaf nu niet meer fout gaan, volgens Den Elzen. Brabant Alert is nu in het leven geroepen. Bij een toekomstige crisis wordt via dat kanaal alle informatie gedeeld en die website kan veel meer ‘verkeer’ aan. Gemeenten die last hebben van die crisis kunnen op hun eigen site direct doorlinken naar Brabant Alert.