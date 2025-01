Efteling-componist krijgt gouden plaat, album is 40 miljoen keer gestreamd

Een leuke verrassing voor Rene Merkelbach, componist van de Efteling: hij mocht woensdag een gouden plaat in ontvangst nemen. Het album Betoverende Efteling Melodieën is maar liefst 40 miljoen keer gestreamd op digitale muziekdiensten.

"Met grote trots deel ik graag mede dat ik vandaag de eer had om een gouden plaat van de Efteling te mogen ontvangen", schrijft Merkelbach op zijn Instagram-pagina. "Wat een geweldige verrassing", voegt hij toe.

Betoverende Efteling Melodieën is een verzamelalbum van bekende Efteling-hits. Rene Merkelbach heeft tien nummers op het album geschreven. Er staat daarnaast ook werk op het album van de in 2023 overleden Efteling-componist Ruud Bos.

Huiscomponist

Rene Merkelbach, een geboren Tilburger, componeerde en produceerde veel nieuwe muziek voor de Efteling, onder meer van De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en Raveleijn.

Voor Merkelbach is het al de tiende keer dat hij aan een gouden plaat meewerkt. Zo was hij ook betrokken bij albums van Within Temptation, Anneke van Giersbergen, Krezip, Ayreon, K-otic, Gorefest, en Racoon.