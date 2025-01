112-nieuws: brand in Roosendaal • verdachten van beroving gepakt

23.11

Een man raakte gisteravond gewond op de Kleine Berg in Eindhoven. Hij werd gestoken door een andere man en liep daarbij een flinke wond op. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De dader ging ervandoor. Korte tijd later werd een verdachte aangehouden op het Stadhuisplein. Hij is vastgezet.

Lees hier meer.