Steekpartij in uitgaansstraat: man gewond, verdachte gearresteerd

Een man is woensdagavond gestoken door een andere man op de Kleine Berg in Eindhoven. Dat is drukke straat met restaurants in het centrum van de stad. Het slachtoffer liep daarbij een flinke wond op. Hij zocht hulp bij een terras, daar werd 112 gebeld.

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Papieren zakken

De dader ging er na de steekpartij vandoor. Getuigen meldden dat hij bij de steekpartij zijn jas was verloren. Een man zonder jas moest de politie volgens hen wel opvallen, want het regende op dat moment stevig. Korte tijd later werd een verdachte aangehouden op het Stadhuisplein. Hij voldeed aan het signalement en had messen bij zich. De handen van de verdachte werden ingepakt met papieren zakken, om zo DNA-sporen veilig te stellen. De man is vastgezet. Ruzie

Woensdagmiddag was het aan de Willemstraat, in de buurt van de Kleine Berg, ook al onrustig. Een automobilist reed daar twee keer met zijn auto in op een groepje mensen. Dit deed hij na een ruzie voor een coffeeshop. Daar was iemand uit de zaak gezet. Uiteindelijk zijn twee mensen opgepakt. Een van hen zou iemand hebben bedreigd, de ander bemoeide zich met de aanhouding. De bestuurder die op het groepje inreed, ging ervandoor. Of beide gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.

