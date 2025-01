Na 40 jaar horeca kookt Bjorn nu voor mensen die het écht nodig hebben

Chef-kok Bjorn van Uden (54) uit Oss stond ooit in de keuken voor sterren als David Bowie en de Spice Girls en runde meerdere horecazaken. Na tientallen jaren in de horeca te hebben gewerkt, kwam hij in een klein keukentje in de Osse Schadewijk terecht, waar hij warme maaltijden bereidt voor daklozen, mensen in crisisopvang en buurtbewoners. "Hier krijg ik meer terug dan alleen een complimentje over het eten."

Bjorn groeide op in een horecafamilie en stond op zijn veertiende al in de keuken. Vanaf zijn achttiende heeft hij diverse eetgelegenheden gehad. Van een frietzaak en bistro tot een eetcafé. "Ik was bijna 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk. Maar dat heb ik met liefde en plezier gedaan. Voor mij was het belangrijkste dat je een product neerzet waar de mensen blij mee zijn", blikt de 54-jarige Ossenaar terug. In zijn carrière verzorgde hij als kok maaltijden voor wereldberoemde artiesten bij een bedrijf in Uden en werkte hij in de catering, waar hij soms wel tweeduizend maaltijden per dag bereidde. Maar na veertig jaar begon het commerciële aspect van de horeca hem tegen te staan. "Bij bedrijven die gericht zijn op winst maken, krijg je continu kritiek van zowel personeel als gasten", vindt Bjorn. "Als je een eigen zaak hebt, komt daar nog de constante zorg bij of gasten wel binnenkomen, omdat je rekeningen betaald moeten worden."

"Na veertig jaar maakt een complimentje niet veel indruk meer."

Bjorn werkt sinds twee jaar in De Pitstop, een herstelcentrum in de Schadewijk voor mensen die tijdelijk in Het Verdihuis verblijven. Dat is een maatschappelijke opvang voor mensen die dakloos of verslaafd zijn of psychische problemen hebben. Bjorn bereidt daar dagelijks 53 maaltijden voor daklozen, crisisopvangbewoners, maar ook voor het zorgbuurthuis in de buurt. De ene dag staat hachee met rode kool op het menu, dan chili con carne of kippenpootjes met salade. "Het grootste verschil is dat mensen hier écht waarderen wat je voor hen klaarmaakt. Na veertig jaar in de horeca maakt een complimentje niet veel indruk meer. Maar laatst kreeg ik een kaartje van de bewoners, met daarop een geschreven bedankje voor het lekkere eten. Dat doet me veel meer." Hoewel koken nog steeds een groot deel van zijn werk is, is Bjorn veel meer dan alleen kok. Hij begeleidt ook mensen in de dagbesteding. "Koken leren ze minimaal. Het gaat vooral om leren omgaan met mensen, met normale werksituaties, en structuur in hun leven krijgen." Ook is Bjorn er voor mensen buiten de keuken. "Ik hielp een jongen uit Syrië met zijn verblijfsvergunning en zijn theorie-examen. Dat soort dingen deed ik in de horeca niet, maar hier maak ik echt verschil."

“Hun problemen nam ik mee naar huis.”