Meisje (16) en man gewond nadat man op ze inreed, bestuurder nog spoorloos

De twee mensen die woensdag gewond raakten doordat een auto op ze inreed aan de Willemstraat in Eindhoven, zijn een 16-jarig meisje uit Teteringen en een 41-jarige man uit Tilburg. Dat meldt de politie donderdag. De bestuurder is nog spoorloos. Hij reed twee keer op een groepje mensen in nadat hij ruzie had gekregen met een aantal mensen.

Het ging woensdagmiddag mis op straat, voor coffeeshop Pink. Meerdere mensen kregen ruzie met elkaar. Een van hen was volgens de eigenaar van de coffeeshop net uit de zaak gezet, omdat diegene naar deed tegen het personeel. De ruzie tussen het groepje liep vervolgens uit de hand. Een man besloot in zijn auto te stappen en op de mensen in te rijden. Volgens ooggetuigen keerde de man bij het stoplicht om en reed hij daarna nog een keer op het groepje in. Vervolgens reed hij weg. De politie is nog naar hem op zoek. Een 16-jarig meisje uit Teteringen raakte lichtgewond. Een 41-jarige man uit Tilburg raakte gewond aan zijn been. Deze man werd later door de politie aangehouden voor bedreiging. Een 26-jarige man uit Breda bemoeide zich met de arrestatie en werd ook aangehouden. Over de aanleiding van de ruzie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek loopt nog.

Foto: SQ Vision.

