Prins carnaval zwaargewond bij auto-ongeluk: 'Carnaval wordt anders'

De man die dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk op de provinciale weg tussen Eersel en Bergeijk is de prins van Teutengat (Bergeijk). Dat bevestigt carnavalsvereniging De Teuten. Prins Ronny d’n Urste (52), oftewel Ronny Schijvens, ligt met verschillende botbreuken in een ziekenhuis in Tilburg. "Carnaval zal in elk geval anders worden dan we bedacht hadden", vertelt voorzitter Eric van Dinter van De Teuten.

De prins botste dinsdagmiddag met zijn bestelbus op de N397 tussen Eersel en Bergeijk tegen een boom. De bus lag vol met zware spullen, die door de klap tegen zijn stoel aan werden gedrukt. De brandweer moest hem uit de auto halen. "Hij heeft een totale black-out gehad. Hij weet niks meer van het ongeluk, tot het moment dat hij de boom raakte. Nu heeft hij naar rechts gestuurd en is hij op die boom geknald, maar voor hetzelfde geld stuurde hij naar links en was hij vol op een vrachtwagen gebotst. Het had dus nog veel erger kunnen zijn. Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad", vertelt de voorzitter.

Bij het ongeluk liep de prins tien gebroken ribben, een gebroken pols en een gebroken wijsvinger op. "Hij ligt ter observatie in het ziekenhuis in Tilburg. Vooralsnog is er geen hersenletsel of hartprobleem geconstateerd. Hij moet binnenkort nog aan zijn pols geopereerd worden", legt de voorzitter uit.

"Misschien geneest hij wel wonderbaarlijk goed en snel."

Dat carnaval er dit seizoen heel anders uit gaan ziet in Teutengat, staat volgens de voorzitter vast. Het grote feest barst al over vijf weken los. "We kunnen niet zomaar zeggen: 'weet je wat, we zoeken een ander'. Dat gaat gewoon niet. Tijdens de carnaval zullen er best wat dingen zijn die we gewoon met de prins kunnen doen, zoals het ophalen van de prins op carnavalszaterdag voor de officiële installatie. Daar kunnen we wel iets op verzinnen."

Prins Ronny d'n Urste en zijn Prinses Linda (foto: CV De Teuten)

"Maar zelf meelopen in de polonaise zal niet gaan. En mee op de prinsenwagen wordt denk ik ook moeilijk. Dat zal niet gaan met de vering van die wagen als je last hebt van je ribben. We zullen de komende weken moeten gaan kijken wat wel en niet kan. Misschien geneest hij wel wonderbaarlijk goed en snel."

"Ik ga uit van het slechtste en alles wat we met de Prins kunnen doen is een bonus."