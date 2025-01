5700 boetes voor rijden onder invloed, zo zit het in jouw gemeente

In Brabant zijn 5784 bestuurders vorig jaar betrapt op rijden onder invloed van drank, drugs of bepaalde medicijnen. Naar verhouding werden de meeste boetes uitgedeeld in de gemeente Maashorst. Met 57 boetes per 10.000 inwoners staat deze gemeente in de landelijke top tien op plek acht. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer op basis van politiecijfers.

De vergelijkingswebsite heeft het aantal boetes per gemeente afgezet tegen het aantal inwoners. In de berekening zijn allen bestuurders meegenomen. In heel Brabant ligt het gemiddelde op 26,6 boetes per tienduizend inwoners. De top tien van meeste bekeuringen: 1. Maashorst: 57,1 boetes per 10.000 inwoners

2. Asten: 45,7 boetes per 10.000 inwoners

3. Eindhoven: 44,2 boetes per 10.000 inwoners

4. Breda: 39,7 boetes per 10.000 inwoners

5. Cranendonck: 39,2 boetes per 10.000 inwoners

6. Best: 38,9 boetes per 10.000 inwoners

7. Zundert: 38,2 boetes per 10.000 inwoners

8. Eersel: 38,2 boetes per 10.000 inwoners

9. Meierijstad: 32,6 boetes per 10.000 inwoners

10. Waalwijk: 32,6 boetes per 10.000 inwoners

Als je alleen kijkt naar het totaal aantal boetes, spant Eindhoven de kroon. Daar werden vorig jaar 910 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Daarna volgen Breda (613 boetes) en Tilburg (434 boetes). Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? In onderstaande kaart zie je hoe veel boetes in totaal werden uitgedeeld.

