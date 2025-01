Gradus (58) werd bruut vermoord: verdachte Snapchatmoord hoort zijn straf

Draait hij jarenlang de bak in, óf gelooft de rechter het verhaal van Jeroen L.? Die vraag staat vrijdagochtend centraal in de rechtbank van Breda. De rechter doet daar uitspraak tegen de eerste verdachte van de brute moord op Gradus Haisch (58), begin 2023 in het buitengebied van Wouwse Plantage.

Eerst nog even naar hoe het ook weer zat. Daarvoor gaan we terug naar 24 maart 2023. Die koude vrijdagavond wordt de meldkamer rond half tien gebeld. Aan de lijn klinkt een jonge vrouw. Overstuur vertelt ze hoe haar vader zojuist is aangevallen met een mes. Als de hulpdiensten even later aankomen, is het al te laat. Gradus is inmiddels liters bloed verloren en valt niet meer te redden.

Later blijkt uit onderzoek dat zijn schedel meerdere keren is ingeslagen met een stomp voorwerp. Mogelijk een breekijzer of de achterkant van een hamer. Het moordwapen wordt nooit gevonden. En hij is meerdere keren gestoken met een mes. Daarbij is zo veel kracht gebruikt, dat naast zijn aorta zelfs meerdere wervels zijn geraakt.

Al snel heeft de politie de eerste verdachte op het oog: de 35-jarige Jeroen L.. Dat lukt ze met hulp van een oplettende getuige, die de auto van Jeroen weg heeft zien rijden bij de plek van de moord.

Als surveillerende agenten Jeroen de volgende ochtend een vuilniszak weg zien gooien, besluiten ze hem te arresteren. Later blijkt dat die zak gevuld is met bebloede kleding. Bloed van Gradus.