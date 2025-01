Werkzaamheden om dijken te verzwaren gestart: 'Slapeloze nachten gehad'

Het uitzicht op de Maas wordt anders, maar als het goed is, houden bewoners tussen Ravenstein en Lith in de toekomst wel droge voeten door de dijkverzwaringen. De start van Meanderende Maas, zoals het project heet om de dijken hoger en steviger te maken, startte donderdag na jaren van voorbereidingen.

Over een lengte van zeventien kilometer worden dijken verzwaard en verhoogd. Ook komen er nieuwe dijken bij. Over vijf jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn. Kosten: 235 miljoen euro. Met een bus zijn de dijkbewoners en mensen die het project van de dijkverzwaringen uitvoeren donderdag langs de werkzaamheden gereden. Als startschot is de eerste zogeheten damwand in de grond geslagen. Die enorme plaat van zeventien meter staal die moet voorkomen dat het water in de toekomst onder de dijk door kan sijpelen. De werkzaamheden aan de dijken zijn nodig om overstromingen bij hoogwater te voorkomen.

"De reden voor ons om hier naartoe te verhuizen, was juist het weidse uitzicht."

"Wij wilden net ons huis verbouwen toen we van de dijkverzwaring hoorden. Toen dachten we wel even, is dat nog wel de moeite waard", zegt een van de bewoners. Vanuit zijn huis heeft hij nu nog prachtig uitzicht over het rivierenlandschap. Na de dijkverzwaring is dat voor zeker de helft weg.

Bewoners en uitvoerders bij de start van de werkzaamheden (foto: René van Hoof).

"Dat is wel even slikken, slapeloze nachten heb ik ervan gehad. De reden voor ons om hier naartoe te verhuizen, was juist om te kunnen genieten van het weidse uitzicht." Inmiddels heeft hij vrede met het plan: "Ik denk dat het een heel mooi gebied gaat worden." De werkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bewoners ook in de toekomst droge voeten houden bij hoogwater. Dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas zegt dat we, door de klimaatsveranderingen, voorbereid moeten zijn op meer extreem weer en hoogwater in de toekomst: "Als je niet uitkijkt en de dijk begeeft het, dan komt heel veel land onder water te staan."

Dijkgraaf Mario Jacobs geeft uitleg (foto: René van Hoof).

Han van de Meer, die vlakbij de molen aan de dijk bij Megen woont, had ook zorgen: "Maar ik ben ook ingenieur en dan kijk je er toch anders naar. Veiligheid voor alles. In de aanloop denk je wel: wat gaat er allemaal gebeuren?" Ook voor deze dijkbewoner hebben de werkzaamheden veel impact. "Wij hebben een bed and breakfast en dachten: dat gaat niet lukken als daar werkzaamheden plaatsvinden." Inmiddels hebben ze van de nood een deugd gemaakt en wordt de bed and breakfast verhuurd aan een projectmanager van het bedrijf Boskalis, dat bij de uitvoering van het project is betrokken. Een ander huisje wordt tijdelijk verhuurd aan een ecoloog.

Dijklandschap bij Megen (foto: René van Hoof).