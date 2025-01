Máxima op bezoek bij eenzame jongeren: 'Kers op de taart'

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag in Den Bosch met eenzame jongeren gesproken. Ze bracht een werkbezoek aan Stichting Join Us. De stichting zet zich in voor de mentale gezondheid van jongeren die eenzaam zijn. Join Us is één van de winnaars van een Appeltje van Oranje 2024 van het Oranje Fonds.

"Iedereen kon zijn eigen verhaal vertellen aan Máxima", zegt Anouck Somers na afloop van het gesprek met de Koningin. "Ik had op jonge leeftijd al een burn-out. Vanwege de lange wachtlijsten bij de GGZ kreeg ik daar geen professionele hulp voor. Ik wist dat het belangrijk was om mezelf niet te isoleren en daarom ben ik bij Join Us gegaan. De contacten hier hebben mij geholpen om niet dieper weg te zakken in mijn burn-out of een depressie." Mareno Klijnholstz uit Uden was ook enorm eenzaam. "Via Join Us heb ik veel nieuwe vrienden leren kennen en allerlei leuke dingen gedaan. Ik was best zenuwachtig dat Koningin Máxima vandaag zou komen, maar we hebben goed kunnen vertellen wat Join Us voor ons betekent en hoe we hier terecht zijn gekomen."

Máxima te midden van jongeren die meededen aan Join Us (foto: Jan Peels)

Initiatiefneemster Jolanda van Gerwe liet zich aan het begin van de bijeenkomst ontvallen dat het bezoek van Máxima haar emotioneert. "Ik ben ooit met Join Us begonnen omdat ik jongeren met elkaar wil verbinden en sociaal sterker wil maken. Als je dan ziet hoe we in zijn gegroeid en wat we allemaal hebben bereikt met de jongeren, dan raakt me dat op zo’n moment," zegt Jolanda. Jolanda voelt zich vereerd door het bezoek van Máxima en de toekenning van het Appeltje van Oranje. "We doen het natuurlijk voor de jongeren, maar deze erkenning benadrukt hoe belangrijk het thema eenzaamheid is en hoe waardevol ons werk daarin is. de kers op de taart."

"Het geld is om verder te groeien."

Stichting Join Us begon in 2018 in Veghel en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie die in 92 gemeenten eenzame jongeren helpt. Uit cijfers blijkt dat in Nederland 450.000 jongeren zijn die zich eenzaam voelen. Die eenzaamheid verhoogt het risico op ernstige gevolgen zoals depressies, verslavingen en suïcidale gedachten. Met de Appeltjes van Oranje bekroont en beloont het Oranje Fonds jaarlijks drie initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving. Deze initiatieven zorgen ervoor dat niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen mee kan doen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro. "Het geld willen we vooral inzetten om verder te groeien", zegt een trotse Jolanda van Gerwe.