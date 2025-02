Oprichter zorgbuurthuis verlangt naar meer: ‘Ouderen zijn hier gelukkiger’

Het eerste zorgbuurthuis in Oss draait anderhalf jaar na de opening op volle toeren. Het huis, waar 60-plussers samen wonen én waar buurtbewoners welkom zijn, zorgt voor minder behoefte aan zorg en minder eenzaamheid in de wijk. Tientallen gemeenten hebben interesse in het concept, maar een tweede zorgbuurthuis blijft voorlopig uit. Oprichter Marie Thérèse Janssen: “Geld is het grootste probleem.”

Alle veertien appartementen van het zorgbuurthuis ‘t Hageltje zitten vol. Ook in de gemeenschappelijke ruimte is het druk. Bewoners en ouderen uit de wijk spelen een kaartspel of breien samen. “Het heeft een half jaar tot driekwart jaar geduurd om dit op gang te krijgen”, zegt oprichter Janssen. “In het zorgbuurthuis woon je in je eigen appartement, maar is het de bedoeling om veel samen te doen. Daar moesten de ouderen aan wennen.” Inmiddels zijn de veertien bewoners heel hecht geworden. Ze vieren samen verjaardagen en feestdagen zoals Kerstmis of carnaval. “Ik zie dat mensen hier gelukkig zijn en dat de kwaliteit van leven omhoog is gaan.”

Ouderen zijn aan het breien en kaarten in het zorgbuurthuis (foto: Megan Hanegraaf)

De buurt wordt zoveel mogelijk betrokken bij het zorgbuurthuis. Naast samenzijn is het ook de bedoeling dat bewoners en ouderen uit de wijk iets voor elkaar doen zoals stofzuigen, boodschappen doen of het uitlaten van de hond.

“Je ziet dat het zorgbuurthuis effect heeft.”

Inmiddels heeft Janssen zo’n dertig wethouders van verschillende gemeenten en andere zorgorganisaties op bezoek gehad in ‘t Hageltje om te kijken hoe het gaat. Maar een tweede zorgbuurthuis is er nog steeds niet. "Dat vind ik jammer, want dat had ik anderhalf jaar na de opening wel gehoopt. Omdat je ziet dat het effect heeft", zegt de Osse. Een van de gemeenten die op bezoek is geweest is Boxtel. Twee wethouders waren enthousiast, maar er is niemand in hun gemeente die een zorgbuurthuis wil starten. De gemeente gaat niet actief op zoek naar een partij, maar zou het wel waarderen als een vergelijkbaar initiatief wordt opgestart.



Ook de gemeente Maashorst wil dat ouderen prettig kunnen wonen en makkelijker contact hebben met elkaar. Met huidige projecten proberen ze dat te verbeteren. Voor een zorgbuurthuis zijn voorlopig geen plannen. De gemeente Breda onderzoekt momenteel wel of een zorgbuurthuis of iets dat vergelijkbaar is past in de regio.

“Vergelijkbare initiatieven passen net zo goed in onze stad.”

Hoewel er dus nog geen tweede zorgbuurthuis is, zit dat er zeker wel aan te komen. De Limburgse gemeente Heerlen is in gesprek met een woningcorporatie en een zorgaanbieder voor de oprichting van een zorgbuurthuis. Die plannen worden momenteel uitgewerkt.



Ook zijn er initiatieven met overeenkomsten met het concept zorgbuurthuis. In Roermond opent binnenkort woonzorgcentrum Donderhof, dat gericht is op de culturele achtergrond van bewoners zoals eetgewoonten en rituelen. Het centrum is ook open voor buurtbewoners die er graag willen komen. “Wij zijn van mening dat het niet per sé een zorgbuurthuis moet zijn, maar vergelijkbare initiatieven net zo goed zouden passen in onze stad”, zegt een woordvoerder van de gemeente Roermond.

“Ik vind dat zorgverzekeraars mee moeten betalen.”