Forse celstraf geëist voor verboden relatie tussen man en meisje (13)

Een jongen en een meisje leerden elkaar kennen op Snapchat en werden verliefd. Ze spraken met elkaar af en hadden al snel seks in een schuurtje en in een steegje in Waalwijk. Er was maar één probleem: hij was 21 en zij pas 13. En dat is strafbaar.

Sebas S. (nu 24) uit het Limburgse Reuver en het meisje uit Waalwijk kwamen elkaar in oktober 2022 tegen op Snapchat. "Het was een mooi meisje", legde Sebas S. donderdag in de rechtbank in Breda uit. En dus spraken de twee af. Eerst gingen ze in Tilburg naar de McDonald’s en de bioscoop en later spraken ze nog vijf keer in Waalwijk af. Daar hadden ze in het centrum een schuurtje en een steegje gevonden waar ze ongestoord seks konden hebben.

Bij de eerste date dacht hij dat zij 15 was. En zij dacht dat hij 17 was. Maar, al snel kwam uit dat het leeftijdsverschil toch iets groter was. "Ik kan het niet goedpraten", zei Sebas S. "Ik heb wel gecheckt of zij ook wilde en dat was zo."

De twee hadden in totaal vier keer seks met elkaar. De derde keer liep echter niet zoals gewenst. Sebas had rare berichten gestuurd dat zij alles moest doen. 'Want jij bent van mij', schreef hij. De keer erop voelde het meisje zich gedwongen en toen haar stiefvader erachter kwam dat zij seks had met een 21-jarige man werd er aangifte gedaan.