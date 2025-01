Warmtepompen kapot en scheuren in muren: flatbewoners in de kou

1/3 De Duitse Rüdiger Meyer baalt van de waterschade in het appartement van zijn zoon (foto: Jan Waalen).

Sinds de oplevering van de flat aan de Irenelaan in Cuijk schort er van alles aan de huurappartementen. In de muren zitten scheuren, de ramen gaan moeilijk dicht en er zijn allerlei lekkages. De warmtepompen werken niet goed, waardoor bewoners op en af in de kou zitten. Volgens de verhuurder worden de warmtepompen steeds gerepareerd, omdat de kosten voor nieuwe pompen te hoog zijn. Voor bewoners is de maat nu echt vol. "Altijd wel iets mis."

Bewoner Vincent van Hoof kan in zijn appartement, waar hij nu vier jaar woont, een aantal punten opnoemen die niet in de haak zijn. "Er zitten scheuren in de muren, op het plafond zie je waterschade van de lekkende vloerverwarming bij de buren. Je kan het raam alleen sluiten als je er met je volle gewicht tegenaan leunt. Er is altijd wel iets mis", vertelt hij. Drie weken na de oplevering van de flat is Vincent in zijn appartement komen wonen. De problemen spelen volgens hem al zolang hij er woont, onder andere met de warmtepompen.

"Er zijn warmtepompen ontploft."

"Het is een groot drama met deze warmtepompen. Mijn pomp is al acht maanden kapot, waardoor ik geen vloerverwarming heb. Bij sommige mensen is deze al jaren kapot. Het water lekt er onderuit, er zijn verkeerde schroeven geplaatst en er zijn zelfs pompen ontploft." De Duitse Rüdiger Meyer baalt ook van de problemen. Zijn zoon Marian huurt sinds december een appartement in de flat en wilde in januari intrekken, maar bij het leggen van de nieuwe vloer ontdekten ze dat het beton zeiknat was.

"We zagen een grote donkere vlek. Het bleek om waterschade te gaan", vertelt hij. "Op de grond ligt grind wat eerst beton was, maar dat door de waterschade is aangetast."

Rüdiger Meyer ontdekte samen met zijn zoon dat de vloer nat was door een lekkage (foto: Jan Waalen).

Na de ontdekking zocht de familie meteen contact met de verhuurder. "Zij stuurden een loodgieter om een lekkend ventiel te vervangen en er staat al twee weken een droger om de vloer te drogen. Mijn zoon slaapt al een maand op zijn werk, omdat hij nog niet in zijn appartement kan." De verhuurder NMG laat in een schriftelijke reactie weten dat hij de klachten herkent en dat hij zo efficiënt mogelijk aan de problemen werkt.

"Problemen kunnen niet direct worden opgelost."

"Hoewel wij ons volledig inzetten, kunnen sommige uitdagingen helaas niet direct worden opgelost. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan inzet of toewijding, maar hangt samen met externe factoren die buiten onze invloedssfeer liggen", schrijft NMG. De warmtepompen zouden volgens het bedrijf in een regenachtige situatie zijn geplaatst waardoor er water in de leidingen zit. Aangezien de waterpompen nog binnen de garantieperiode vallen, wil de eigenaar van de flat niet dat deze worden vervangen omdat de kosten van nieuwe pompen erg hoog zijn.

Bewoners klagen over water dat uit de warmtepompen loopt en zij staan door lekkages met de voeten in het water (beelden van bewoners).

Volgens bewoner Vincent regent het klachten in de flat. In de groepsapp klagen verschillende bewoners over de staat van de relatief nieuwe appartementen. "De eindinspecties zijn een grap, net als mijn oplevering", schrijft een bewoner.

"Altijd maar ons probleem."