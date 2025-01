Mighty Mike positief over nieuw dartsseizoen: 'Talent om prijzen te winnen'

De beste darters ter wereld zijn op dit moment in Den Bosch. In tegenstelling tot bijvoorbeeld wereldkampioen Luke Littler en andere wereldtoppers slaapt Michael van Gerwen gewoon thuis. De darter uit Vlijmen is klaar voor zijn eerste toernooi van 2025 en wil zijn titel bij de TOTO Dutch Darts Masters prolongeren. "Als ik niet het gevoel heb dat ik kan winnen, blijf ik lekker thuis."

Van Gerwen was de afgelopen weken met zijn gezin op vakantie in Thailand. Daar laadde hij de batterij op na een pittig jaar. "Ik heb een paar ups gehad, maar ook veel downs. Na dit zware jaar was het belangrijk om rust te nemen. Dat hebben we in Thailand gedaan, we zaten er goed bij." Mighty Mike maakte eind december en begin januari indruk tijdens het WK in Londen en haalde de finale, waarin hij met 7-3 verloor van Luke Littler. Vooraf hadden weinig mensen verwacht dat hij mee zou gaan doen om de beker. "Als ik terugkijk op het WK, dan kan ik echt wel genieten. Het zou niet eerlijk zijn als ik mezelf teveel bekritiseer. Ik heb mooie partijen gegooid en heel veel mensen blij gemaakt."

LEES OOK: Jongste wereldkampioen ooit geeft Michael van Gerwen klop in WK-finale De vorm van het WK hoopt hij door te trekken naar de rest van dit jaar. "Natuurlijk zal het altijd zwaar zijn, maar ik ben positief. Ik doe iets wat ik heel leuk vind, dat maakt het makkelijker. En of ik nou win of verlies, ik ga gewoon door en blijf gasgeven." Van Gerwen zou Van Gerwen niet zijn als hij de lat voor zichzelf heel hoog legt. "Het is niet dat ik targets heb, maar ik wil altijd prijzen pakken. Ik heb teveel talent om niks te winnen."

"Met een gezin met twee kinderen is het keuzes maken."