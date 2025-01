112-nieuws: man steelt autostuur • juwelier overvallen

10.45

Op een afdeling van een psychiatrische GGZ-instelling in Eindhoven heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Eén persoon is aangehouden. Hij werd geboeid afgevoerd door agenten.

De brandweer kwam met drie blusvoertuigen naar de plek vlak bij het Catharina Ziekenhuis aan de Michelangelolaan in Eindhoven. Het vuur woedde waarschijnlijk in of in de buurt van een kamer. Enkele ruimtes moesten worden ontruimd. Momenteel is de brandweer bezig om de rook af te voeren in het gebouw.