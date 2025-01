Automobilist die op mensen inreed in Eindhoven is 25-jarige Belg

De bestuurder van een auto die woensdagmiddag meerdere keren inreed op een groepje mensen in Eindhoven is een 25-jarige man uit België. De verdachte ging er in eerste instantie vandoor, maar meldde zich donderdagmiddag zelf bij de politie. Hij zit voorlopig vast, meldt de politie vrijdag.

Na de aanrijding aan de Willemstraat hield de politie ter plekke al twee andere verdachten aan. Eén wordt verdacht van bedreiging, de ander 'bemoeide zich dusdanig met de aanhouding dat diegene ook is aangehouden', zo meldde de politie woensdag.

Foto: SQ Vision.

Bij het incident, dat gebeurde na een conflict in en voor een coffeeshop, raakten twee mensen gewond: een 16-jarig meisje uit Teteringen en een 41-jarige man uit Tilburg. Hun toestand is onduidelijk.