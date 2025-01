112-nieuws: man steelt autostuur • kapotte vrachtwagen op A27

05.22

De politie heeft afgelopen nacht een inbreker kunnen oppakken die er vandoor was gegaan met het stuur van een auto. Een bewoner aan de Graslook in Eindhoven hoorde iets voor drieën gerommel bij een auto. De autoruit was ingeslagen. Hij waarschuwde direct de politie. Agenten sloten daarop de wijk af en konden de dief na een achtervolging in de kraag grijpen. Naast het stuur had hij een zonnebril met koker gestolen.