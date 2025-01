Beruchte Snapchatmoord: Jeroen L. moet 20 jaar de cel in

Jeroen L. (37) heeft een celstraf van twintig jaar gekregen voor de gruwelijke moord op de 58-jarige Gradus Haisch in Wouwse Plantage. Dat besloot de rechtbank van Breda vrijdagochtend. Samen met de 22-jarige dochter van het slachtoffer, waarmee Jeroen een relatie had, beraamde hij de moord via Snapchat.

'Volstrekt ongeloofwaardig' L. verklaarde eerder in de rechtbank dat het bloed op de kleren terecht was gekomen omdat hij het mes uit de borst van Gradus zou hebben getrokken. De rechter noemde dat vrijdag bij de uitspraak 'volstrekt ongeloofwaardig'.

De dochter van het slachtoffer belde op 24 maart 2023 overstuur naar de politie dat haar vader kort daarvoor was aangevallen door iemand met een mes. Op het moment dat de hulpdiensten aankwamen, was Gradus niet meer te redden door de liters bloed die hij had verloren.

Het hele verhaal over deze zaak hoor je in onze podcast De Snapchatmoord. Tekst gaat verder onder de player.

De dochter zou ruzie hebben gehad met haar vader over het leeftijdsverschil van vijftien jaar tussen haar en Jeroen. “Dan bedenk ik, dat we van je pa af zijn zonder dat iemand naar de gevangenis hoeft", schreef Jeroen op Snapchat.

Snapchatberichten In de ruim 1300 berichten die Jeroen en de dochter van het slachtoffer uitwisselden via Snapchat werden volgens het OM plannen gesmeed om Gradus om het leven te brengen.

Meerdere messteken

Uit onderzoek bleek ook dat de schedel van Gradus is ingeslagen. De politie vermoedde dat het met een breekijzer of de achterkant van een hamer gebeurde, want het moordwapen is nooit gevonden.

Daarnaast werd Gradus meerdere malen gestoken met een mes, waarbij zijn aorta en een aantal wervels werden geraakt.

'Kostbaarste bezit afgenomen'

De rechtbank rekende het Jeroen zwaar aan dat hij Gradus 'het meest kostbare bezit', namelijk het recht op leven, heeft afgenomen. Daarnaast heeft L. de vrouw van Gradus, zijn andere kinderen en kleinkinderen de kans ontnomen om samen met hem oud te worden.

Jeroen L. heeft altijd ontkend dat hij Gradus om het leven had gebracht. Op het moment dat hij aankwam op de plek, zou Gradus daar volgens hem al dood op de grond hebben gelegen. Met naast hem zijn dochter. Kortom: niet hij, maar zij zou Gradus vermoord hebben.

Lange tijd leek het erop dat Jeroen en de dochter van het slachtoffer samen voor de rechter zouden staan. Kort voor de zitting nam de dochter een andere advocaat in de arm, die meer tijd nodig had om zich voor te bereiden. De zaak van de dochter is daarom verplaatst naar mei.

Benieuwd naar beelden vanuit de rechtbank? In onderstaande aflevering van Misdaad Uitgelegd gaan we dieper in op de zaak.