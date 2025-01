Politie waarschuwt voor afpersen van jongeren via sociale media

De politie ziet dat jongeren steeds vaker worden bedreigd via sociale media. De afgelopen tijd kwam afpersing via de app Snapchat bijvoorbeeld vaak in het nieuws. Criminelen spelen in op onzekerheid en eisen vaak veel geld. "Doe het niet", meldt de politie de laatste tijd steeds vaker op sociale media. Ze hoopt jongeren zo te waarschuwen. Frans Luijten van de politie heeft ook een boodschap aan de ouders. "Probeer je kind de hand te reiken in plaats van met een wijzende vinger in gesprek te gaan."

Luijten is sociale media regisseur bij de politie Zuidoost-Brabant. Hij is namens de politie actief op TikTok en heeft ruim 220.000 volgers. Het is volgens hem lastig aan te geven op welke schaal online bedreiging en afpersing van jongeren voorkomt, veel slachtoffers durven daarmee niet naar buiten te komen. Al ziet hij wel steeds meer jongeren in het criminele circuit. "Die worden geronseld via sociale media. Soms zijn het zelfs nog kinderen. Als ze daar niet op ingaan, worden bijvoorbeeld familieleden bedreigd met de dood of chanteren ze een slachtoffer met naaktbeelden."

Het internet is een bodemloze put; er gebeurt van alles. Zo ook online criminaliteit, een fenomeen dat de afgelopen jaren alleen maar toeneemt. Steeds vaker ziet de politie jongeren slachtoffer worden van zaken als afpersing en bedreiging. "Jongeren zitten in de puberteit, dat is een lastige periode. Vaak zijn ze al erg onzeker en weten ze niet goed hoe ze met dreigementen om moeten gaan."

Via het platform sturen criminelen berichten aan vaak jonge mensen dat ze iemand tot last zijn geweest en een 'boete' moeten betalen. Als de slachtoffers niet betalen, worden zij of hun naaste omgeving met de dood bedreigd, schreef de NOS recent.

De afgelopen tijd is de app Snapchat veelal in het nieuws. Met de sociale media app kunnen gebruikers met elkaar chatten, maar de berichten verdwijnen na korte tijd weer. Ook kunnen gebruikers foto's sturen die slechts eenmalig te bekijken zijn.

Luijten en de politie zetten de laatste tijd vol in op campagnes tegen dit soort afpersing en bedreiging. Het ligt misschien voor de hand, maar volgens de politie is praten met je kind heel belangrijk. "Probeer dan juist de hand te reiken in plaats van met een wijzende vinger in gesprek te gaan", laat Luijten weten. "Als de insteek is 'je mag geen foto's sturen en je mag niet met vreemden praten!' krijgen kinderen de indruk dat ze iets fout doen en dat ouders boos zullen worden."

De agent geeft een voorbeeld van een jongen van 13 jaar oud. Hij werd online benaderd en moest een klus uitvoeren. Als hij dat niet zou doen, zouden er naaktfoto's van hem worden verspreid. "Nadat hij een pakketje had afgeleverd, dacht hij van de afpersers af te zijn. Maar het ging verder. Hij moest een 'boete' van duizend euro per levensjaar betalen aan de daders, 13.000 euro dus. Achteraf bleek het een loos dreigement, want het slachtoffer had nooit naaktbeelden gemaakt. Maar omdat de jongen onzeker was, ging hij er toch op in."

Je hebt geen zekerheid dat chantage stopt wanneer je doet wat er van je wordt gevraagd. "Als je de ene criminele klus hebt uitgevoerd, moet je vaak daarna de volgende uitvoeren", vertelt Luijten. "Je rolt zo het criminele circuit in. En zie er dan nog maar eens uit te komen." Hij vertelt over het plaatsen van vuurwerkbommen, een trend van de laatste tijd. "Daarvoor gebruiken ze ook dit soort kwetsbare jongeren die ze voor zo'n klus vaak bedreigen of afpersen."