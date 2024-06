Veel meer meldingen over chantage met naaktbeelden: 'Schrikbarend'

Het aantal meldingen van sextortion, het chanteren met naaktbeelden, dat bij de hulporganisatie Helpwanted is binnengekomen, is het afgelopen jaar verdubbeld. Er werd 5005 keer om advies gevraagd over dit onderwerp. "Dit zijn schrikbarende cijfers. Achter elk geval van sextortion schuilt een slachtoffer."

Helpwanted helpt iedereen die te maken heeft met online grensoverschrijdend gedrag. Ze bieden praktische hulp, geven persoonlijk advies en tips voor omstanders. Volgens Nikki-Lee Janssen, teamleider bij Helpwanted, zijn het aantal meldingen van sextortion schrikbarend.

"Het zijn niet zomaar getallen. Achter elk geval van sextortion schuilt een slachtoffer, waarop de afpersing een ontwrichtende invloed kan hebben." Volgens haar melden lang niet alle slachtoffers zich. "De vijfduizend melders die contact hebben opgenomen met Helpwanted, vormen dan ook het topje van de ijsberg."

De hulporganisatie geeft de melders advies en biedt eerste hulp door bijvoorbeeld het verwijderen van de beelden. Het advies is altijd om niet in te gaan op de eisen van de afperser. "Maar dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan", aldus Janssen.

Grootste online-misbruikzaak ooit

Het fenomeen sextortion kwam de afgelopen tijd uitgebreid in het nieuws met de zaak tegen Gianni de W. (25) uit Etten-Leur. Hij nam contact op met meiden via Snapchat en Instagram onder een schuilnaam en verleidde hen om naaktfoto's te sturen. Als ze dit eenmaal hadden gedaan, chanteerde hij hen. Wanneer de meiden niet deden wat hij zei, dreigde hij de naaktfoto's en filmpjes te verspreiden.

Hij maakte minstens 172 slachtoffers en daarmee is dit de grootste online-misbruikzaak ooit in Nederland. In mei werd Gianni de W. veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar en een tbs-behandeling.

Seks, social media en jongeren

Bij Omroep Brabant zijn we benieuwd hoe Brabantse jongeren omgaan met social media en seks. Wat vinden jongeren van de seksuele voorlichting die ze op school krijgen? Wat doen ze als ze een naaktfoto ontvangen? En zijn ze wel eens gepest of gechanteerd nadat ze een naaktfoto naar iemand hebben gestuurd?

Ben jij tussen de 11 tot en met 25 jaar? Help ons dan door (anoniem) deze vragenlijst in te vullen. Wil je de vragenlijst delen met je dochter, zoon, neefje of nichtje? Kopieer dan deze link: https://forms.office.com/e/DVnb6Emyeh en stuur 'm door!

