Megamisbruikzaak: 6,5 jaar cel en tbs voor Gianni de W.

Gianni de W. uit Etten-Leur moet 6,5 jaar de gevangenis in voor het online misbruiken van tientallen meisjes via Snapchat en Instagram. Slachtoffers in de leeftijd van 11 tot 20 jaar oud. Ook krijgt hij een tbs-behandeling met voorwaarden zoals dat heet, voor beperkte tijd en zonder dwang. En moet hij in totaal ruim 90.000 euro betalen aan de slachtoffers Dit bepaalde de rechtbank in Breda woensdag.

Volgens de rechtbank maakte hij een gewoonte van zijn afpersingspraktijken, meer dan acht jaar lang. Bijna alle beschuldigingen zijn bewezen.

De rechters legden daarom 6,5 jaar op voor seksueel misbruik en bezit van kinderporno. De rechtbank noemt dat noodzakelijk, 'gelet op het enorme leed.'

Straf

Cruciaal is ook behandeling, oordeelt de rechtbank. Er was zeven jaar geëist door het OM en tbs met dwangverpleging. Dat is de zwaarste variant van de tbs-behandeling, omdat die geen einddatum heeft en in feite levenslang kan betekenen.

De rechtbank volgt het advies van de deskundigen. Die zien dat De W. nu al stappen maakt en dat hij meewerkt. De rechtbank kwam daarom tot tbs met voorwaarden. Dat betekent dat De W. behandeld wordt in een kliniek voor zijn problemen en dat dat maximaal negen jaar duurt. De rechtbank beoordeelt na een tijdje of dat aanslaat. Als het mislukt komt alsnog tbs met dwangverpleging in beeld. ' Ik waarschuw u maar', zei de rechtbankvoorzitter.

Onder de tbs die De W. krijgt vallen diverse strenge voorwaarden zoals contactverboden met de slachtoffers en laten zien wat hij doet op internet in cel en kliniek.

Druk

De W. was zelf in de zaal aanwezig samen met zijn twee advocaten. Opnieuw waren er veel slachtoffers bij. De zaal zat vol met slachtoffers, ouders en slachtofferhulp. En op de de publieke tribune achter glas was er veel belangstelling. Er was ook een tweede zaal geopend met een video- en geluidsverbinding. En opnieuw was er veel media.

Een van de slachtofferadvocaten bedankte de rechtbank voor de manier waarop ze het proces had geleid en het respect.

Vlucht

Gianni de W. is nu 25 jaar oud. Hij werd als tiener al een keer gewaarschuwd door de politie voor het online belagen van een jong meisje. Maar hij ging gewoon door en kon jarenlang zijn gang gaan. Door allerlei stoornissen vluchtte hij uit de echte wereld naar de internetwereld.

Hij benaderde meisjes via Instagram en Snapchat, verleidde ze hun kleren uit te doen in ruil voor geld. Als ze dat deden dreigde hij de foto's en video's openbaar te verspreiden. De meisjes konden dat voorkomen door precies te doen wat hij eiste. De W. had de 'volledige regie' en gaf de meisjes instructies.

Een paar jaar geleden combineerde de politie een reeks aangiftes en zag ze dat er overeenkomsten waren. Het spoor leidde naar Etten-Leur, het ouderlijk huis van Gianni.

Foto's en filmpjes

Uit onderzoek bleek dat hij op zijn computer onder meer 1560 mappen had met Instagramprofielen. Die waren weer onderverdeeld in sub-mappen met daarin Snapchatgegevens over de slachtoffers.

In totaal waren het honderdduizend foto's en filmpjes met meisjes in bikini, ondergoed en meisjes die naakt waren. Ook was er beeldmateriaal waarin meisjes zichzelf bevredigden en seks hadden.

Angst

Zeker 172 meisjes en vrouwen werden slachtoffer. Velen werden bang, raakten erg in de knoop met zichzelf door schaamte en een gevoel van machteloosheid. Sommigen dachten aan zelfmoord. Dertig van hen deden aangifte, '30 dappere jonge vrouwen' , volgens de rechtbank. Honderd meisjes deden geen aangifte. Veertig meisjes zijn nooit gevonden. Veel meisjes kampen nog steeds met de gevolgen.

24 meisjes dienden een schadeclaim in. 91.000 euro is toegekend en moet De W. dus gaan betalen.

